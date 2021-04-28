Son Dakika Haberler: Oğlundan haber alamayan Özcan Deniz eski eşini savcılığa şikayet etti!

Ünlü oyuncu Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan ile arasından geçen şiddet iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Özcan Deniz 2019 yılında boşandığı eski eşi Feyza Aktan'a üç yaşındaki oğlu Kuzey'in velayetini almak için dava açmıştı. Dava devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.
Bugün öğle saatlerinde İstanbul Adalet Saray'ına geldi. Özcan Deniz ve Feyza Aktan boşanırken anlaşmalara göre baba Özcan Deniz, haftanın belirli günlerinde oğlu ile birlikte vakit geçirecek ve Kuzey'in doğum günü kutlaması için bir gün öncesinde beraber olacaklardı.
OĞLUNDAN ON GÜNDÜR HABER ALAMIYOR
Fakat anlaşmaya uyulmadı. Oğlundan yaklaşık on gündür haber alamayan, hiçbir şekilde iletişim kuramayan Özcan Deniz, Kuzey'in sağlığından endişe ettiğini, kamera kayıtlarına göre oğlunu hiç tanımadığı insanlar tarafından gece geç saatte eve getirildiğini öğrendiğini ve annesi Feyza Aktan'ın hiç ilgilenmediğini öne sürerek oğlundan bir an önce haber almak isteyen Deniz, eski eş hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.