Son Dakika Haberler: Oğlundan haber alamayan Özcan Deniz eski eşini savcılığa şikayet etti! | Video

Ünlü sanatçı Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında velayet savaşı devam ederken son dakika gelişmesi yaşandı. Ünlü oyuncu üç yaşındaki oğlu Kuzey’in doğum günü için eski eşi ile anlaşmaları vardı. Özcan Deniz anlaşmaya göre oğlunun bugün doğum günü kutlaması için kendisiyle birlikte olması gerektiğini fakat oğlundan on gündür haber alamadığını, endişe duyduğunu belirterek Feyza Aktan hakkında suç duyurusunda bulundu.