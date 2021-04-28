Son Dakika Haberler: Oğlundan haber alamayan Özcan Deniz'den buruk doğum günü kutlaması

Ünlü sanatçı Özcan Deniz cephesinde hareketli anlar yaşandı. Bugün öğle saatlerinde İstanbul Adalet Saray'ına geldi. Özcan Deniz ve Feyza Aktan boşanırken anlaşmalara göre baba Özcan Deniz, haftanın belirli günlerinde oğlu ile birlikte vakit geçirecek ve Kuzey'in doğum günü kutlaması için bir gün öncesinde beraber olacaklardı. Ancak anlaşma Deniz'in planladığı gibi gitmedi.
OĞLUNDAN ON GÜNDÜR HABER ALAMIYOR
Ünlü sanatçı Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'ın anlaşmaya uymadığını ifade etti.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Oğlundan yaklaşık on gündür haber alamayan, hiçbir şekilde iletişim kuramayan Özcan Deniz, Kuzey'in sağlığından endişe ettiğini, kamera kayıtlarına göre oğlunu hiç tanımadığı insanlar tarafından gece geç saatte eve getirildiğini öğrendiğini ve annesi Feyza Aktan'ın hiç ilgilenmediğini öne sürerek oğlundan bir an önce haber almak isteyen Deniz, eski eş hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
ÖZCAN DENİZ'DEN DUYGU DOLU PAYLAŞIM
Bugün akşam saatlerinde ise Özcan Deniz, buruk bir paylaşımda bulundu. Özcan Deniz, doğum gününü birlikte kutlayacağını düşündüğü oğlu olmadan bir kutlama yapmak zorunda kaldı. Deniz, sosyal medya hesabı üzerinden bir de duygu dolu bir not paylaştı.
"İYİ Kİ DOĞDUN! ALLAH BÜYÜK"
Deniz paylaşımında, "Bugün doğum gününü kutlayacaktık oğlum. Öyle anlaşmıştık ama gönderilmedin. Gelirsin diye 1 haftadır hazırlandık, süsledik her yanı ama gelemedin. Seni çok seviyorum oğlum, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Allah büyük."
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