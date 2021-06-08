Hülya Avşar Instagram hesabından tarihçi İlber Ortaylı ile bir paylaşımda bulundu. Avşar, İlber Ortaylı'nın canlı yayında Cansu Canan Özgen'e "Maşallah" demesine esprili bir gönderme yaptı.
"ARKAMDAN NE HOŞMUŞ DİYECEKSİN"
Hülya Avşar videonun başında, "Ben gideceğim, arkamdan ne hoşmuş diyeceksin tamam mı? Ben duymuyormuşum gibi" ifadelerine yer verdi.
ORTAYLI KAHKAHALARA BOĞULDU
Ortaylı, Avşar'ın bu sözlerinden sonra "Maşallah" diyerek kahkaha attı.
PAYLAŞIMA BEĞENİ YAĞDI
O anları "Bizim canlı yayın da açık kalmış" notu ile paylaşan Avşar'a kısa sürede binlerce beğeni geldi.
Hülya Avşar'dan esprili İlber Ortaylı paylaşımı: Ben gideceğim arkamdan ne hoşmuş diyeceksin | Video
İLBER ORTAYLI, CANLI YAYINDA CANSU CANAN ÖZGEN'E "MAŞALLAH" DEMİŞTİ
Tarihçi İbler Ortaylı, Cansu Canan Özgen ile Instagram üzerinden canlı yayın yapmıştı. Programın sonunda canlı yayının bittiğini düşünen Ortaylı, Özgen için "Maşallah, şuna bak" demişti. Ortaylı'nun bu sözleri uzun bir süre gündemdeki yerini korumuştu.