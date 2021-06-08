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Giriş Tarihi: 8.6.2021 21:36 Son Güncelleme: 8.6.2021 21:59

'dan esprili paylaşımı: Ben gideceğim arkamdan ne hoşmuş diyeceksin

SABAH İNTERNET
Hülya Avşar'dan esprili İlber Ortaylı paylaşımı: Ben gideceğim arkamdan ne hoşmuş diyeceksin

Sanatçı tarihçi ile bir araya geldi. Ortaylı'nın daha önce canlı yayında 'e "Maşallah, şuna bak" dediği anlara göndermede bulunan Avşar, "Ben gideceğim, arkamdan ‘ne hoşmuş’ diyeceksin tamam mı? Ben duymuyormuşum gibi" dedi. Ortaylı, Avşar'ın bu sözlerinden sonra "Maşallah" diyerek kahkaha attı. Sanatçının bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi.

hesabından tarihçi ile bir paylaşımda bulundu. Avşar, İlber Ortaylı'nın canlı yayında 'e "Maşallah" demesine esprili bir gönderme yaptı.

"ARKAMDAN NE HOŞMUŞ DİYECEKSİN"

Hülya Avşar videonun başında, "Ben gideceğim, arkamdan ne hoşmuş diyeceksin tamam mı? Ben duymuyormuşum gibi" ifadelerine yer verdi.

ORTAYLI KAHKAHALARA BOĞULDU

Ortaylı, Avşar'ın bu sözlerinden sonra "Maşallah" diyerek kahkaha attı.

PAYLAŞIMA BEĞENİ YAĞDI

O anları "Bizim canlı yayın da açık kalmış" notu ile paylaşan Avşar'a kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Hülya Avşar'dan esprili İlber Ortaylı paylaşımı: Ben gideceğim arkamdan ne hoşmuş diyeceksin | Video

İLBER ORTAYLI, CANLI YAYINDA CANSU CANAN ÖZGEN'E "MAŞALLAH" DEMİŞTİ

Tarihçi İbler Ortaylı, Cansu Canan Özgen ile Instagram üzerinden canlı yayın yapmıştı. Programın sonunda canlı yayının bittiğini düşünen Ortaylı, Özgen için "Maşallah, şuna bak" demişti. Ortaylı'nun bu sözleri uzun bir süre gündemdeki yerini korumuştu.

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Hülya Avşar'dan esprili İlber Ortaylı paylaşımı: Ben gideceğim arkamdan ne hoşmuş diyeceksin
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