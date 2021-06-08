Hülya Avşar'dan esprili İlber Ortaylı paylaşımı: Ben gideceğim arkamdan ne hoşmuş diyeceksin | Video

Sanatçı Hülya Avşar tarihçi İlber Ortaylı ile bir araya geldi. Ortaylı'nın daha önce canlı yayında Cansu Canan Özgen'e "Maşallah, şuna bak" dediği anlara göndermede bulunan Avşar, "Ben gideceğim, arkamdan ‘ne hoşmuş’ diyeceksin tamam mı? Ben duymuyormuşum gibi" dedi. Ortaylı, Avşar'ın bu sözlerinden sonra "Maşallah" diyerek kahkaha attı. Sanatçının bu paylaşımına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi.