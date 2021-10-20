‘Müzikten rahatsız olduk’ dedim, Okan Kurt bana saldırdı





Olay günü de böyle bir eğlencenin olacağını öğrendik. Kurt'un, restoranın işletmeciliğini de yapan babası Adil Kurt'u aradım, beni mekana çağırdı. İçeride müziğin sesi çok rahatsız ediciydi. Kendisi "Okan da burada, her şeyi konuşalım" dedi.





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