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Giriş Tarihi: 22.10.2021 13:40 Son Güncelleme: 22.10.2021 13:58

Son Dakika Haberler: Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın velayet davasında yeni gelişme!

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Son Dakika Haberler: Özcan Deniz ve Feyza Aktan’ın velayet davasında yeni gelişme!

Son Dakika Haberler... Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 2018 yılında nikâh masasına oturmuştu. Özcan Deniz, 2019 yılında "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" nedeniyle çekişmeli boşanma davası açmıştı. Eşinin ailesine ve çocuğuna gereken özeni göstermediğini ve ilgisiz davrandığını öne sürmüş ve oğulları Kuzey'in velayetini istemişti. Davanın dördüncü celsesi görüldü. Özcan Deniz ve Feyza Aktan mahkeme salonunda yüz yüze geldi.

Feyza Aktan, geçtiğimiz aylarda fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek 2 yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı eski eşi oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz hakkında, "zincirleme şekilde kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından, ağabeyi Ercan Deniz hakkında da, "konut dokunulmazlığının ihlali", "zincirleme şekilde yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından şikayetçi olmuştu.

DAVA AÇILDI

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz hakkında eski eşi Feyza Aktan'ı dövdüğü iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Savcılık, Deniz hakkında Feyza Aktan'ı "Yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

VELAYET DAVASI EKLENDİ

Darp iddiası devam ederken Özcan Deniz'in açtığı velayet davası patlak vermişti. Davanın dördüncü celsesi bugün İstanbul Aile Mahkemesi'nde görüldü. Özcan Deniz'e ağabeyi Ercan Deniz, kız kardeşi Sibel Semerci ve vekilleri eşlik etti. Feyza Aktan duruşmaya vekilleri eşliğinde katılım sağladı.

Özcan Deniz ve Feyza Aktan’ın velayet davasında tanıklar dinlendi | Video

BİR SONRAKİ CELSE KARAR VERİLECEK

Davada tanık olarak Aktan'ın annesi ve sitede çalışan elektrik teknikeri dinlendi. Duruşma çıkışında Feyza Aktan yayın yasağı nedeniyle açıklama yapmayı reddetti. Aktan'ın avukatı, "Tanıklarımız dinlendi. Bir sonra ki celse karar verilecek" dedi. Özcan Deniz, soruları yanıtsız bıraktı.

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Son Dakika Haberler: Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın velayet davasında yeni gelişme!
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