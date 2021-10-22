Video Yaşam Özcan Deniz ve Feyza Aktan’ın velayet davasında tanıklar dinlendi | Video
Özcan Deniz ve Feyza Aktan’ın velayet davasında tanıklar dinlendi | Video

Özcan Deniz ve Feyza Aktan’ın velayet davasında tanıklar dinlendi | Video

22.10.2021 | 12:53

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Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'a açtığı velayet davasının dördüncü duruşması görüldü. Basına kapalı olarak görülen duruşmada 3 tanık dinlendi.

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Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz'in 2019 yılında boşandığı eşi Feyza Aktan'a 3 yaşındaki oğlu için açtığı velayet davasının dördüncü duruşması görüldü. İstanbul 17. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmada Özcan Deniz, Feyza Aktan ve tarafların avukatları hazır bulundu. Gizlilik kararı olan duruşmaya basın mensupları alınmadı. Özcan Deniz adliyeye ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Sibel Semerci ile birlikte gelirken, Feyza Aktan ise annesi ile geldi.
Duruşmada Özcan Deniz'in kız kardeşi Sibel Semerci ile Feyza Aktan'ın annesinin de aralarında olduğu 3 tanığın dinlendiği öğrenildi.

Yaklaşık 2 saat süren duruşma çıkışı, Feyza Aktan'ın avukatı, ''Dosya karara çıkmadı arkadaşlar, 14 Aralık'a kaldı. 14 Aralık'ta karar celsesi olacak. Tanıkların dinlenmesi bitti, inşallah o gün haklı ve doğru bir karar çıkacak'' dedi. Duruşma çıkışı Özcan Deniz ise, ''Sadece ertelendi, sonuç çıkmadı'' diyerek bir açıklama yapmadı. Davanın önümüzdeki celse karara bağlanması bekleniyor.

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