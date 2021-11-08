Burak Özçivit’ten Fahriye Evcen’e şans öpücüğü! Fahriye Evcen boşanma iddialarına ilk kez cevap verdi!

ÖZÇİVİT'TEN EŞİNE 'ŞANS ÖPÜCÜĞÜ'

Akşam saatlerinde ise Evcen, eşinden aldığı şans öpücüğünü sosyal medyadan paylaştı. Gazeteciler, Evcen'e boşanma ile ilgili soru yöneltti.

"ÖYLE BİR ŞEY YOK"

Evcen soruya içtenlikle cevap verdi. Ünlü oyuncu, "Yalanlama değil açıkçası. Can sıkıntısından yapılan haberler diye düşünüyorum. Öyle bir şey yok." dedi.