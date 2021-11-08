Haberler Günaydın Haberleri Burak Özçivit’ten Fahriye Evcen’e şans öpücüğü! Fahriye Evcen boşanma iddialarına ilk kez cevap verdi!
Giriş Tarihi: 8.11.2021 22:48 Son Güncelleme: 8.11.2021 23:13

Burak Özçivit’ten Fahriye Evcen’e şans öpücüğü! Fahriye Evcen boşanma iddialarına ilk kez cevap verdi!

Burak Özçivit’ten Fahriye Evcen’e şans öpücüğü! Fahriye Evcen boşanma iddialarına ilk kez cevap verdi!

ATV’nin fenomen dizilerinden ‘Kuruluş Osman’ın yıldızı ünlü oyuncu Burak Özçivit, 2017 yılında hayatını yine kendisi gibi oyuncu Fahriye Evcen ile birleştirdi. 2019 yılında oğulları Karan’ı kucaklarına alan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen ile ilgili son zamanlarda ortaya şoke eden bir iddia atıldı. Ünlü çiftin boşanma kararı aldığı ileri sürüldü. Bugün iki ünlü oyuncunun paylaşımları sonrası gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Ünlü oyuncu Evcen, kameraların karşısına geçerek ilk kez konuyla ilgili açıklama yaptı. Fahriye Evcen, “Maşallahınızı alırız, her şey çok güzel gidiyor” ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar…

Oyuncu Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2017 yılında dünyaevine girdi. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, oğulları Karan'ı ise iki yıl önce kucaklarına aldı.

ÇİFTİN BOŞANACAĞI İDDİA EDİLDİ

Geçtiğimiz günlerde ise magazin gündemine bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Çiftin boşanacağı belirtildi.

MUTLU AİLE POZU VERDİLER

Çıkan haberlerin ardından sessizliğini koruyan ünlü çift, bugün fotoğraf paylaşarak 'mutlu aile pozu' verdi ve iddiaları yalanladı.

Fahriye Evcen boşanma iddialarına ilk kez cevap verdi! | Video

ÖZÇİVİT'TEN EŞİNE 'ŞANS ÖPÜCÜĞÜ'

Akşam saatlerinde ise Evcen, eşinden aldığı şans öpücüğünü sosyal medyadan paylaştı. Gazeteciler, Evcen'e boşanma ile ilgili soru yöneltti.

"ÖYLE BİR ŞEY YOK"

Evcen soruya içtenlikle cevap verdi. Ünlü oyuncu, "Yalanlama değil açıkçası. Can sıkıntısından yapılan haberler diye düşünüyorum. Öyle bir şey yok." dedi.

"MAŞALLAHINIZI ALIRIZ HER ŞEY ÇOK GÜZEL GİDİYOR"

Ayrıca Evcen, "Maşallahınızı alırız, her şey çok güzel gidiyor" ifadelerini kullandı.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten oğulları Karan'la mutluluk pozu geldi! Boşanma iddialarına jet yalanlama!

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Burak Özçivit’ten Fahriye Evcen’e şans öpücüğü! Fahriye Evcen boşanma iddialarına ilk kez cevap verdi!
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