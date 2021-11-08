Burak Özçivit’ten Fahriye Evcen’e şans öpücüğü! Fahriye Evcen boşanma iddialarına ilk kez cevap verdi!

Oyuncu Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2017 yılında dünyaevine girdi. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, oğulları Karan'ı ise iki yıl önce kucaklarına aldı.
ÇİFTİN BOŞANACAĞI İDDİA EDİLDİ
Geçtiğimiz günlerde ise magazin gündemine bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Çiftin boşanacağı belirtildi.
MUTLU AİLE POZU VERDİLER
Çıkan haberlerin ardından sessizliğini koruyan ünlü çift, bugün fotoğraf paylaşarak 'mutlu aile pozu' verdi ve iddiaları yalanladı.
Fahriye Evcen boşanma iddialarına ilk kez cevap verdi! | Video
ÖZÇİVİT'TEN EŞİNE 'ŞANS ÖPÜCÜĞÜ'
Akşam saatlerinde ise Evcen, eşinden aldığı şans öpücüğünü sosyal medyadan paylaştı. Gazeteciler, Evcen'e boşanma ile ilgili soru yöneltti.
"ÖYLE BİR ŞEY YOK"
Evcen soruya içtenlikle cevap verdi. Ünlü oyuncu, "Yalanlama değil açıkçası. Can sıkıntısından yapılan haberler diye düşünüyorum. Öyle bir şey yok." dedi.
"MAŞALLAHINIZI ALIRIZ HER ŞEY ÇOK GÜZEL GİDİYOR"
Ayrıca Evcen, "Maşallahınızı alırız, her şey çok güzel gidiyor" ifadelerini kullandı.Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten oğulları Karan'la mutluluk pozu geldi! Boşanma iddialarına jet yalanlama!