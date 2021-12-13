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Giriş Tarihi: 13.12.2021 22:55 Son Güncelleme: 13.12.2021 23:12

Son dakika: Balıkesir'de trafik kazası geçiren Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül yaralandı, arkadaşı öldü

AA
Son dakika: Balıkesir’de trafik kazası geçiren Hepsi Grubu’nun eski solisti Gülçin Ergül yaralandı, arkadaşı öldü

Son dakika... Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül'den sevenlerini üzen haber... Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında şarkıcı Gülçin Ergül yaralandı, araç sürücüsü arkadaşı hayatını kaybetti. İşte ayrıntılar...

Son Dakika... İş insanı Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı ve içinde bir dönemin popüler müzik grubu Hepsi'nin eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül'ün bulunduğu 34 SD 7339 plakalı otomobil, İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki 34 CGR 100 plakalı tırın dorsesine çarptı.

Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki korkuluklara çarparak durabildi. Sürücü Lafçı kaza yerinde hayatını kaybetti, şarkıcı Ergül hafif yaralandı.

Gülçin Ergül, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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Son dakika: Balıkesir'de trafik kazası geçiren Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül yaralandı, arkadaşı öldü
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