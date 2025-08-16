Haberler Günaydın Haberleri 16 Ağustos magazin gündemine bakın! Türkan Şoray, İbrahim Tatlıses, Seda Sayan...
Giriş Tarihi: 16.8.2025 13:22 Son Güncelleme: 16.8.2025 14:03

16 Ağustos magazin gündemine bakın! Türkan Şoray, İbrahim Tatlıses, Seda Sayan...

Magazin gündemindeki çarpıcı gelişmeleri sizler için derledik.

Magazin turumuz başlıyor...
13:52

İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi de oyuncu çıktı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Geçtiğimiz günlerde kızının annesi Duygu Kaya Kumarki ile ikinci kez nikah masasına oturan İsmail Hacıoğlu hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı. Hacıoğlu'nun kız kardeşi de meğer oyuncuymuş...

11:06

Şinasi Yurtsever'in hayali satışa çıkıyor! Hevesle almıştı ancak vakit geçirmeye ömrü yetmedi...

Kardeş Payı, İşler Güçler, Düğün Dernek, Çalgı Çengi, Hokkabaz, Avrupa Yakası gibi dizilerle hafızalara kazınan Şinasi Yurtsever, geçtiğimiz Mart ayında 51 yaşında aramızdan ayrılmıştı. Acılı ailesinin Şinasi Yurtsever'in hayali olan tekneyi satışa çıkarmak istediği öne sürüldü.

10:58

Aile Saadeti'nde konakta kadın dayanışması

atv'nin Sinehane yapımı, senaryosu ve proje tasarımı Burak Aksak'a, yönetmenliği ise Selçuk Aydemir'e ait olan hüzünlü komedi dizisi Aile Saadeti, yeni bölümüyle 18 Ağustos Pazartesi akşamı ekrana gelecek.

10:51

Can Borcu ikinci sezon çekimleri başladı

atv ekranlarının sevilen dizisi Can Borcu, ikinci sezon için setlere geri döndü. İlk günden bu yana güçlü hikâyesi ve etkileyici oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayan NTC Medya imzalı yapım, yeni sezonda temposunu zirveye taşıyacak.

09:45

Survivor Berkan Karabulut ve Lale Onuk evlendi! Lale Onuk'un gelinliği hayran bıraktı

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Berkan Karabulut ve uzun yıllardır aşk yaşadığı Lale Onuk, muradına erdi. Ünlü çift görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Lale Onuk'un gelinliği ise hayran bıraktı.

08:36

“Aşk ve Gözyaşı”ndan kalpleri fetheden ilk tanıtım!

Yeni sezonda atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, O3 Medya ve Dass Yapım ortaklığında hazırlanan "Aşk ve Gözyaşı"nın ilk tanıtımı izleyici ile buluştu.

08:15

Güzellik kraliçesi Victoria Lopyreva'ya Türkiye'de VİP kutlama! Ünlü yıldızın 42. yaş gününe özel program

FIFA 2018 Dünya Kupası elçisi, Rusya'nın 2003 güzellik kraliçesi Victoria Lopyreva, geçtiğimiz hafta 42. yaş gününü kutlamak için Türkiye'ye geldi.

08:10

Kenan Işık ve Sinem Kobal'ın minik rol arkadaşıydı... Dadı dizisinin 'Duygu'su şimdi güzeller güzeli bir genç kız oldu

Kenan Işık ve Sinem Kobal'ın minik rol arkadaşı olan Gökçe Bilgebay şimdi çok güzel bir genç kız oldu.

07:04

‘Gazino’da assolistlik yapacak! Tuba Ünsal sahneye hazırlanıyor

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, oyuncu ve şarkıcı Uğur Aslan ile sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Ünsal, 'Gazino'da assolistlik yapacak.

06:49

Babasına kumanda fırlattı! İbrahim Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak mahkemelik oldu!

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'e, kızı Dilan Çıtak'ın geçen yıl Bodrum'dayken kahvaltı sırasında fırlattığı kumanda silah sayıldı. Yaşananlardan sonra Tatlıses'in, önce kızından şikâyetçi olup daha sonra şikâyetini geri çekmesine rağmen olay kamu davasına dönüştü.

