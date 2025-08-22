22 Ağustos magazin gündemi yine bomba gibi! Aslıhan Doğan Turan’dan şok karar, Buse Terim’e duygulandıran kutlama...

22 Ağustos magazin gündemi yine şok edici detaylarla dolu! Ünlü isimlerin kararları, beklenmedik acılar ve sosyal medyayı sallayan paylaşımlar bir bir ortaya çıktı. Kim bu haftanın en çok konuşulan ismi? Hangi sürpriz gelişmeler hayranlarını şaşkına çevirdi? Tüm detaylar ve magazin dünyasının en sıcak dedikoduları burada!
Ünlü futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, sosyal medyada çocuklarına dair radikal bir karar aldı! Oğulları Asil Aslan ve Hamza Arda'nın fotoğraflarını paylaşmayı bıraktığını açıklayan Turan, takipçilerini şaşkına çevirdi. Peki ünlü çiftin bu kararı arkasında hangi sırlar ve nedenler var?
Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, 35. yaş gününü çocuklarıyla birlikte kutladı ve sosyal medya adeta yıkıldı! Küçük kızları Nil ve Naz'ın hazırladığı sürpriz ev dekoru ve resimler karşısında duygulanan Terim, gözyaşlarını tutamadı. İşte o anlar...
Bir dönemin yıldız futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain ile aşk yaşayan ünlü şarkıcı Perrie Edwards, hayranlarını derinden sarsan bir itirafta bulundu. Annelik sevinci yaşarken ikinci kez hamile kalan Edwards, 24 haftalık bebeğini kaybettiğini gözyaşları içinde açıkladı. "Hayatımın en kötü günüydü" sözleriyle o anları anlatan şarkıcının dramı, hazırladığı bebek odasından kalbine kazınan acıya kadar herkesi duygulandırdı. İşte o açıklama!
Sosyetenin gözde isimlerinden Dila Tarkan, ailesiyle çıktığı İtalya tatilinde alışveriş kabusu yaşadı. Sicilya'nın lüks mağazalarında yaşanan üst üste aksilikler Tarkan'ı adeta çileden çıkardı. Yanlış kişiden para çekilmesi, kaybolan poşetler ve saatlerce mağazada mahsur kalmak… Ünlü isim yaşadıklarını "resmen zulüm çektik" sözleriyle anlattı. İşte detaylar...
Gençleri yasa dışı bahis ve sanal kumarın tuzağına çeken artık sadece karanlık siteler değil, milyonlarca takipçisi olan sosyal medya fenomenleri de bu belaya aracılık ediyor. Para uğruna her türlü yolu mubah gören bu isimler, çocuklarımızın hayatıyla oynuyor. Yasa dışı bahis reklamlarıyla gençlere "bağımlılık" pazarlayan fenomenler, adeta toplum için birer saatli bomba haline geldi. Detaylar Tuba Kalçık'ın yazısında...