Demet Özdemir, Müge Anlı’nın tekerlekli sandalye kampanyasına destek verdi: Yaptığın iyiliklere hayranım

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in önceki gün ünlü bir konuğu vardı. Genç oyuncu Demet Özdemir, Anlı'nın tekerlekli sandalye kampanyasına destek verdi. Genç oyuncu, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 4 adet akülü tekerlekli sandalye bağışı yaptı. Özdemir, canlı yayında Anlı'nın sıkı takipçisi olduğunu da açıkladı.Özdemir canlı yayında Müge Anlı'ya şöyle seslendi: "Sizi çok seviyorum. Gerçekten müthiş birisiniz, çok güzel iyilikler yapıyorsunuz. Böyle güzel bir iyilik hareketini benimle başlattığınız için de ayrıca mutluyum. Umarım bu kampanya katlanarak devam eder. Ben her zaman yanınızdayım. Neye ihtiyacınız olursa buradayım."Müge Anlı ile Tatlı Sert, yine soluksuz izlendi. Program, Kantar Medya verilerine göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde tüm yapımlar arasında günün en yüksek izlenme oranına ulaştı. 23 Mayıs Perşembe günkü yayın,Tüm Kişiler'de yüzde 35,18, AB Sosyal Statü'de 34,78 ve 20+ABC1 kategorisinde ise 38,68 izlenme payı elde ederek tüm dizi ve programları geride bıraktı.