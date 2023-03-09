Kadının renkli dünyasına ışık tutan sergi

'Şehre vefa' misyonuyla kültür ve sanat dünyasına hizmet veren Kalyon Vakfı'nın iştiraki Kalyon Kültür, yeni sanat sezonunu 'Kuytu' adlı sergiyle açtı.Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu ev sahipliğinde gerçekleşen açılışta, Kalyon Kültür Sanat Yönetmeni Aslı Bora ve tasarım ve mozaik sanatçısı küratör Meyçem Ezengin sergiyle ilgili bilgi verdi.İş insanı ve koleksiyoner Yusuf İyilik'in Anadolu ve Balkanlar'dan toplayıp restore ettiği özel koleksiyonundan seçilen bin 203 eser ve objelerden oluşan sergi, 30 Haziran'a kadar Nişantaşı'ndaki tarihi Taş Konak binasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek."Deprem nedeniyle zor bir süreçten geçtiğimiz dönemde sergiyi açmak konusunda çok düşündük ancak, sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne inandık. Kalyon Kültür olarak 3. kuruluş yıl dönümümüze ve yeni sanat yılına kuytuda kalmış bir hazineyi gün yüzüne çıkararak giriyoruz" diyen Reyhan Kalyoncu sergiyle ilgili şunları söyledi:"17. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar kadının sosyal hayatını yansıtan etnografik 1203 eser ve objeden oluşan sergi doğudan batıya kadının zarafetine ve renkli dünyasına ışık tutuyor. 19. yüzyılda inşa edilen şair İhsan Raif hanımın yaşadığı bu Taş Konak, bugüne kadar sanata ev sahipliği yapmış. Biz de Kalyon Kültür olarak bu mirası en iyi şekilde koruyup ileriye taşımak için çalışıyoruz."