'Kuruluş Osman'ın 109. Bölümünde İsmihan Sultan, bir yandan Konya'daki Osman Bey'i öldürtme emrini Bayındır Bey'e verirken öte yandan Bala ve Malhun Hatunlar arasına nifak sokmaya çalıştı. İsmihan Sultan'ın son hamlesi ise Yenişehir'i ele geçirmekti. İsmihan Sultan şehre erzak girmesini engelleyerek erzakları Olof'un kontrolündeki mağaralara istifletti.

Ahaliyi açlık tehlikesiyle kışkırtmaya çalışan İsmihan Sultan, bu hamlesiyle Osman Bey'in itibarını yok etmeyi planlarken İsmihan Sultan'ın planını Malhun Hatun bozdu. Çıkardığı gözcülerle erzağın saklandığı mağaraları bulan Malhun Hatun, oğlu Orhan Bey ve Alplerle harekete geçerek Olof'un adamları Dan ve Frodi savaştılar. Malhun Hatun ve Alpler kendilerinden sayıca üstün olan Kuzeyli Savaşçılara karşı zorlanırken Yenişehir'in erzaklarına el konulduğunu Şeyh Edabali'den öğrenen Turgut Bey yardıma yetişti.

Turgut Bey'den gelen destek sonrası Olof'un adamları Dan, Frodi ve Kuzeyli Savaşçılar savaş meydanından kaçtılar. Malhun Hatun'un erzakları kurtardığından haberi olmayan İsmihan Sultan, "Kıtlık başlayacak! Sizin rezil edip elinize yüzünüze bulaştırdığınız ticareti dirilteceğim. Bir kelamımla yarın bütün kervanlar Yenişehir'de olur. Yok, vermem dersen… Kendi ahalini kıtlığa sürüklemiş olursun!" sözleriyle Bala Hatun ve Yenişehir halkını tehdit ederken Malhun Hatun'un şehre erzakla dönmesi karşısında şoka uğradı. Malhun Hatun "Pazar da, Yenişehir de bizim hükmümüz altındadır! Kimseye verecek bir şeyimiz yok! " diyerek İsmihan Sultan'a meydan okudu.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 109. Bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Malhun Hatun, İsmihan Sultan'ın oyununu işte böyle bozdu | Video