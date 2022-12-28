Osman Bey, Moğol komutanı Samagar’ın cezasını böyle kesti

Kuruluş Osman'ın 110. Bölümünde; Osman Bey ve Alpleri, Samagar'ın okuyla yaralanan Sultan Mesud'un tedavisini yaptırmak üzere mağaraya çekildiler. Sultan Mesud'un kendisine gelmesiyle Osman Bey, Sultan'ı Şeyh Edebalı'nın dergahına gönderdi. Osman Bey, Turgut Bey'le anlaşma yaparak Sultan Mesud'un yerini bildiğini onun üzerinden İsmihan Sultan'a söyleterek Samagar ve Moğolları tuzağa çekti.

İsmihan Sultan'dan gelen bilgiyle Osman Bey'i tuzağa düşürdüğüne inanan Moğol Komutanı Samagar karşısında bir anda Osman Bey ve Alplerini görünce şok oldu. Samagar'ın "Seni öldürmeden bir yere gitmeyeceğim! Artık oyunların sonuna geldik!" sözlerine karşılık Osman Bey, "Siz oyunlar kuracaksınız! Biz de tuzaklarınıza düşeceğiz ha! Gayrı oyunu kuran da bozan da biziz!" şeklinde karşılık verdi.