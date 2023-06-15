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Giriş Tarihi: 15.6.2023 00:26 Son Güncelleme: 15.6.2023 00:58

Osman Bey, Osmanlı Beyliği’ni kurdu!

Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 130. Bölümü’nde Osman Bey, Koyunhisar galibiyetinin ardından ulakları tüm beyliklere göndererek Osmanlı Beyliği’nin artık hür bir beylik olduğunu ilan etti.

Osman Bey, Osmanlı Beyliği’ni kurdu!

Kuruluş Osman'ın 130. Bölümünde Osman Bey; kendi ahalisini Söğüt Han'da bir araya getirerek Dursun Fakıh'nın Osman Bey adına okuduğu hutbeyle artık hür ve müstakil bir beylik olduğunu ilan etti.

Osman Bey; Boran Alp'i Köprühisar'la, Konur Alp'i Koyunhisar'la ve Cerkutay'ı ise İtburnu Mevkii ile görevlendirdi ve diğer tüm beyleri tek bir sancak altında birleşmesini söyleyerek Kayı Bayrağı verdi. Bayındır Bey ise artık Çavundur'un Bayındır'ı değil, Kayı'nın Bayındır'ı olduğunu söyledi. Boran Alp'in söylediği "Devlet Ki" marşıyla Osman Bey'in beyliği kutlandı.

Osman Bey, Osmanlı Beyliği'ni kurdu! | Video

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 130. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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Osman Bey, Osmanlı Beyliği’ni kurdu!
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