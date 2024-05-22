Osman Bey, Ulcay’ın cezasını işte böyle kesti! İbrahim Bey ve Melike Hatun yurduna dönüyor

Kuruluş Osman'ın 161. Bölümünde; Gündüz Bey'in ölümünün ardından sabrı taşan Osman Bey, Ulcay'ı yakalayıp obaya getirdi. Osman Bey, "Bu Ulcay çakalını herkes İbrahim Bey'in eri sanırdı. Aslında fitnenin, zulmün ve Olcaytu'nun hizmetkârıdır. Bizans'la işbirliği yaptı… Bu it, Kadı Rükneddin'i ve Ahmet Bey'i öldürdü." diyerek gerçekleri ahaliye anlattı.

Oğlunun Ulcay tarafından öldürüldüğünü o an ahaliyle beraber öğrenen İbrahim Bey ise Ulcay'a kılıç çekti ancak Osman Bey tarafından durduruldu.

Ulcay'ın, Karacahisar baskınını İbrahim Bey'in yaptırdığını söylemesinin ardından Osman Bey, İbrahim Beyleri topraklarından kovdu ve "Zalimin yurdu bizim yurdumuz olacak, bu itin eti de kuşlara yem olacak. Kısasta hayat vardır, bu itin ölümü de aynı Ahmet Bey'inki gibi olacak. Zalime merhamet, mazluma ihanettir!" diyerek Ulcay'ın cezasını kesti.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 161. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.