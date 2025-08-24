Sezonun en çok konuşulacak aşk hikayesi: “Gözleri KaraDeniz” Afişi yayında! Aşkın en güçlü hali afişte...

KARADENİZ'DEN İSTANBUL'A UZANAN TUTKULU HİKAYE

Altan Dönmez ve Orkun Çatak'ın yönetmenliğini üstlendiği dizi; Karadeniz'in büyüleyici doğasından İstanbul'un karanlık sokaklarına uzanan, aşk ile mücadelenin iç içe geçtiği unutulmaz bir yolculuğu ekrana taşıyacak. Merkezinde Azil (Halit Özgür Sarı) ve Güneş (Özge Yağız)'in yollarının kesişmesi kadar ayrılığı da derin izler bırakacak.

GÜÇLÜ KADRO, KALPLERE DOKUNAN BİR DÜNYA

Mehmet Özgür, Yonca Şahinbaş, Mustafa Açılan, Erol Babaoğlu, Ebru Aykaç, Eren Ören, Osman Albayrak, Onur Özaydın, Gizem Arıkan, Berk Ali Çatal, Türkü Su Demirel, Özgür Çınar Deveci ve Ayten Uncuoğlu gibi usta isimlerin yer aldığı dizi, yalnızca kadrosuyla değil, romantizmin ve dramın iç içe geçtiği atmosferiyle de dikkat çekiyor. Yakında atv ekranlarında başlayacak olan "Gözleri KaraDeniz", yayınlanan afişiyle kalpleri şimdiden ısıttı, izleyiciyi aşkın en çarpıcı yüzüyle buluşmaya davet etti.