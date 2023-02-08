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Giriş Tarihi: 8.2.2023 20:06 Son Güncelleme: 8.2.2023 20:28

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, Türkiye'de depremden etkilenenlere yardım için dünyaya seslendi

Oyuncu Kerem Bürsin, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, Türkiye'ye destek istedi.

AA
Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, Türkiye’de depremden etkilenenlere yardım için dünyaya seslendi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden 10 il etkilendi. Oyuncu Kerem Bürsin, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, Türkiye'ye destek çağrısı yaptı.

ÜNLÜ OYUNCUDAN DESTEK ÇAĞRISI

İngilizce olarak destek istediği mesajı sosyal medya hesabından paylaşan sanatçı, Ahbap Derneğinin banka hesap bilgilerini paylaşarak şunları kaydetti:

"Herkese merhaba. Hepinizin zaten bildiği gibi, 6 Şubat'ta yaşanan 7,7 ve 7,5 şiddetindeki iki deprem Türkiye'nin 10 şehrini etkiledi. Neredeyse 14 milyon kişi doğrudan etkilendi, yaklaşık 10 bin yapı da yıkıldı. Yapılacak tüm yardımları kullanabiliriz. Bu videonun altında, yardım yapabileceğiniz yerlere ait linkleri göreceksiniz. Böylece gerekli tüm ihtiyaçları temin edebiliriz. Yardım etmek isteyen ve yardım etmiş olan tüm uluslara teşekkürler."

Kerem Bürsin, Türkiye'de depremden etkilenenlere yardım için dünyaya seslendi | Video

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Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, Türkiye'de depremden etkilenenlere yardım için dünyaya seslendi
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