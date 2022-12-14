Kanda GGT Nedir? Kan Tahlilinde Gama Glutamil Transferaz (GGT) Yüksekliği ve Düşüklüğü Ne Anlama Gelir, Referans Aralığı İle Normal Değeri Kaç Olmalı?

GGT yüksekliği ne anlama gelir araştırmasında tıbbi kaynakları baz alabilirsiniz. Söz konusu kaynaklarda GGT kaç olursa tehlikeli ya da Kan tahlilinde gama glutamil ne demek sorusuna da cevap bulabilirsiniz. Gama glutamil transferaz düşüklüğü, birçok hastalığın teşhisinde önemli bir veridir. GGT kaç olmalı araştırması ile daha sağlıklı bir süreç yaşayabilirsiniz. GGT referans aralığı ile ilgili merak ettikleriniz yazımızın devamında.

Kan Tahlilinde Gama Glutamil Ne Demek?

GTT, gama glutamil transferaz teriminin kısaltmasıdır. GTT testi ile kanda bulunan GTT enzim miktarı ölçülür. Enzimler, vücuttaki reaksiyonların gerçekleşmesi için gerekli olan moleküllerdir. GTT testi ile bu enzim sayısında belirlenen orandan ne kadar sapma olduğu tespit edilir.

GTT testi, karaciğer, pankreas, safra kesesi, böbrek ve dalak rahatsızlıklarının tedavisinde önemli bir teşhis yöntemidir. Hastanın karaciğerinde sorun yaşandığında genellikle GTT seviyesi yüksek çıkar. Karaciğer sorunlarında GTT testi ile birlikte başka testler de yapılmalıdır.

GTT ile başta karaciğer enzimlerinde sorun olup olmadığı tespit edilir. İnsanlardaki karaciğer, protein üretmek ve zehirli maddeleri filtrelemek için son derece mühim bir göreve sahiptir. Bunun haricinde, vücudun yağlanmasını sağlayan safra da karaciğerde üretilir. Yapılan test ile enzim miktarının yanı sıra hangi hastalık belirtilerinin olduğu da tespit edilebilir. Testin yapılabilmesi için hastanın 8 saat boyunca hiçbir şey yememesi gerekir.

GGT Kaç Olmalı?

GTT, kadın ve erkeklerde farklı değer aralığında değerlendirilmelidir. Kadınlarda GTT değeri 0-45 UL aralığında, erkeklerde ise 0-65 UL aralığında olmalıdır. 45 yaşından büyük kadınlarda 27'nin üzerindeki GTT değeri yüksek kabul edilir. 45 yaş üzerindeki erkeklerde ise 38'in üzerindeki değer yüksek kabul edilir.

GGT Kaç Olursa Tehlikeli?

GTT değerinin belirlenen aralıktan yüksek olması durumunda çeşitli hastalıklar ortaya çıkabilir. Genel anlamda GTT'nin yükselmesi durumunda aşağıdaki belirtiler ortaya çıkar.

Mide bulantısı

Kusma

Halsizlik

Dışkının açık renkli olması

Ciltte yaralar çıkması

İdrarda kan görülmesi

Ciltte sararma ve kaşıntı

Karın ağrısı ve karında şişlik

İştahsızlık

Bazı durumlarda GTT'nin düşük olması da söz konusu olabilir. Bu düşüklüğün nedenleri genel itibariyle aşağıdaki sebeplerdir.

Karaciğerdeki kan akışının yeterli seviyede olmaması

Diyabet hastalığı

Alkol tüketimi

Hepatit hastalıkları

Kalp yetersizliği

Karaciğerde yağlanma

Karaciğerde tümör

Hasarlı karaciğer ya da siroz hastalığı

Pankreatit

Bazı ilaçların normalden fazla seviyede tüketilmesi

Her GTT düşüklüğü bir hastalık belirtisi değildir. Genellikle yemeklerden hemen sonra GTT düşer. Bunun yanında çok kahve tüketen kişilerde de GTT düşüklüğü gözlemlenebilir.