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Kanda GGT Nedir? Kan Tahlilinde Gama Glutamil Transferaz (GGT) Yüksekliği ve Düşüklüğü Ne Anlama Gelir, Referans Aralığı İle Normal Değeri Kaç Olmalı?

GGT yüksekliği ne anlama gelir sorusu tıp alanında araştırma yapanların merak ettiği bir konudur. Bunun yanında GGT kaç olursa tehlikeli sorusu da akla gelebilir. Yapılan test sonucunda, kan tahlilinde gama glutamil ne demek araştırması yapmak isteyebilirsiniz. Gama glutamil transferaz düşüklüğü durumunda neler olabileceği de merak edilir. GGT kaç olmalı ve GGT referans aralığı gibi merak edilenleri sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 14.12.2022 15:35 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 15:36
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KANDA GGT NEDİR? KAN TAHLİLİNDE GAMA GLUTAMİL TRANSFERAZ GGT YÜKSEKLİĞİ VE DÜŞÜKLÜĞÜ NE ANLAMA GELİR, REFERANS ARALIĞI İLE NORMAL DEĞERİ KAÇ OLMALI?

GGT yüksekliği ne anlama gelir araştırmasında tıbbi kaynakları baz alabilirsiniz. Söz konusu kaynaklarda GGT kaç olursa tehlikeli ya da Kan tahlilinde gama glutamil ne demek sorusuna da cevap bulabilirsiniz. Gama glutamil transferaz düşüklüğü, birçok hastalığın teşhisinde önemli bir veridir. GGT kaç olmalı araştırması ile daha sağlıklı bir süreç yaşayabilirsiniz. GGT referans aralığı ile ilgili merak ettikleriniz yazımızın devamında.

Kan Tahlilinde Gama Glutamil Ne Demek?

GTT, gama glutamil transferaz teriminin kısaltmasıdır. GTT testi ile kanda bulunan GTT enzim miktarı ölçülür. Enzimler, vücuttaki reaksiyonların gerçekleşmesi için gerekli olan moleküllerdir. GTT testi ile bu enzim sayısında belirlenen orandan ne kadar sapma olduğu tespit edilir.

GTT testi, karaciğer, pankreas, safra kesesi, böbrek ve dalak rahatsızlıklarının tedavisinde önemli bir teşhis yöntemidir. Hastanın karaciğerinde sorun yaşandığında genellikle GTT seviyesi yüksek çıkar. Karaciğer sorunlarında GTT testi ile birlikte başka testler de yapılmalıdır.

GTT ile başta karaciğer enzimlerinde sorun olup olmadığı tespit edilir. İnsanlardaki karaciğer, protein üretmek ve zehirli maddeleri filtrelemek için son derece mühim bir göreve sahiptir. Bunun haricinde, vücudun yağlanmasını sağlayan safra da karaciğerde üretilir. Yapılan test ile enzim miktarının yanı sıra hangi hastalık belirtilerinin olduğu da tespit edilebilir. Testin yapılabilmesi için hastanın 8 saat boyunca hiçbir şey yememesi gerekir.

GGT Kaç Olmalı?

GTT, kadın ve erkeklerde farklı değer aralığında değerlendirilmelidir. Kadınlarda GTT değeri 0-45 UL aralığında, erkeklerde ise 0-65 UL aralığında olmalıdır. 45 yaşından büyük kadınlarda 27'nin üzerindeki GTT değeri yüksek kabul edilir. 45 yaş üzerindeki erkeklerde ise 38'in üzerindeki değer yüksek kabul edilir.

GGT Kaç Olursa Tehlikeli?

GTT değerinin belirlenen aralıktan yüksek olması durumunda çeşitli hastalıklar ortaya çıkabilir. Genel anlamda GTT'nin yükselmesi durumunda aşağıdaki belirtiler ortaya çıkar.

  • Mide bulantısı
  • Kusma
  • Halsizlik
  • Dışkının açık renkli olması
  • Ciltte yaralar çıkması
  • İdrarda kan görülmesi
  • Ciltte sararma ve kaşıntı
  • Karın ağrısı ve karında şişlik
  • İştahsızlık

Bazı durumlarda GTT'nin düşük olması da söz konusu olabilir. Bu düşüklüğün nedenleri genel itibariyle aşağıdaki sebeplerdir.

  • Karaciğerdeki kan akışının yeterli seviyede olmaması
  • Diyabet hastalığı
  • Alkol tüketimi
  • Hepatit hastalıkları
  • Kalp yetersizliği
  • Karaciğerde yağlanma
  • Karaciğerde tümör
  • Hasarlı karaciğer ya da siroz hastalığı
  • Pankreatit
  • Bazı ilaçların normalden fazla seviyede tüketilmesi

Her GTT düşüklüğü bir hastalık belirtisi değildir. Genellikle yemeklerden hemen sonra GTT düşer. Bunun yanında çok kahve tüketen kişilerde de GTT düşüklüğü gözlemlenebilir.

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