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Kanda İgE Nedir? Kan Tahlilinde IgE Düşüklüğü ve Yüksekliği Ne Anlama Gelir, Referans Aralığı İle Normal Değeri Kaç Olmalı?

Gün içerisinde pek çok insan kan tahlili yaptırıyor ve bu konu üzerinde değerlerin ne anlama geldiğini merak ediyor. Eğer siz de kan tahlili yaptırdıysanız IgE değerini görmüşsünüzdür. Peki kan tahlilinde IgE düşüklüğü ne demek? Bu yazımızda sizin için IgE yüksekliği neden olur, anti gliadin IgE ne demek ve IgE kaç olmalı gibi soruların yanıtlarını derledik. Total IgE yüksekliği belirtileri ve total IgE düşüklüğü neden olur gibi soruların cevaplarını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 15.12.2022 16:43 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 16:43
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KANDA İGE NEDİR? KAN TAHLİLİNDE IGE DÜŞÜKLÜĞÜ VE YÜKSEKLİĞİ NE ANLAMA GELİR, REFERANS ARALIĞI İLE NORMAL DEĞERİ KAÇ OLMALI?

Kan tahlillerinde pek çok değer hakkında bilgi edinebiliriz. Bu değerler arasında IgE de bulunur. IgE değeri düşük çıktığında kan tahlilinde IgE düşüklüğü ne demek sorusu akıllara gelir. Üstelik bu değerin ne olduğunu bilmeyen pek çok kişi anti gliadin IgE ne demek diye merak eder. Peki, IgE kaç olmalı? Yazımızın devamında IgE yüksekliği neden olur, total IgE düşüklüğü neden olur gibi soruların yanıtını inceledik. Total IgE yüksekliği belirtileri hakkında detaylı bilgi almak için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Total IgE Nedir?

Bağışıklık sistemi bazı insanlarda, herhangi bir maddeye karşı antikor geliştirir. Hastalık yapıcı bir madde olmasa da bu antikor oluşuyor. Bu durumda çeşitli alerjiler meydana gelebiliyor. Örneğin polene alerjisi olan bir kişide polene karşı IgE oluşur. Bu IgE değerlerinin toplamına ise total IgE ismi verilir.

IgE Yüksekliği Nedir?

En başta alerjik hastalıklar olmak üzere çeşitli enfeksiyonlar, bağışıklıkla ilgili hastalıklar, tümör ve inflamatuar hastalıkları kandaki total IgE seviyesinin artmasına neden olabilir.

Total IgE Normal Seviyesi Ne Olmalıdır?

kU/L'de bildirilen sonuçlara göre total IgE normal seviyede şu şekilde olmalıdır:

  • 0-5 ay
  • 6-11 ay
  • 1 ve 2 yıl
  • 3 yıl
  • 4-6 yaş
  • 7 ve 8 yıl
  • 9-12 yaş
  • 13-15 yaş
  • 16 ve 17 yıl
  • 18 yaş ve üstü

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