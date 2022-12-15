Kanda İgE Nedir? Kan Tahlilinde IgE Düşüklüğü ve Yüksekliği Ne Anlama Gelir, Referans Aralığı İle Normal Değeri Kaç Olmalı?

Kan tahlillerinde pek çok değer hakkında bilgi edinebiliriz. Bu değerler arasında IgE de bulunur. IgE değeri düşük çıktığında kan tahlilinde IgE düşüklüğü ne demek sorusu akıllara gelir. Üstelik bu değerin ne olduğunu bilmeyen pek çok kişi anti gliadin IgE ne demek diye merak eder. Peki, IgE kaç olmalı? Yazımızın devamında IgE yüksekliği neden olur, total IgE düşüklüğü neden olur gibi soruların yanıtını inceledik. Total IgE yüksekliği belirtileri hakkında detaylı bilgi almak için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Total IgE Nedir?

Bağışıklık sistemi bazı insanlarda, herhangi bir maddeye karşı antikor geliştirir. Hastalık yapıcı bir madde olmasa da bu antikor oluşuyor. Bu durumda çeşitli alerjiler meydana gelebiliyor. Örneğin polene alerjisi olan bir kişide polene karşı IgE oluşur. Bu IgE değerlerinin toplamına ise total IgE ismi verilir.

IgE Yüksekliği Nedir?

En başta alerjik hastalıklar olmak üzere çeşitli enfeksiyonlar, bağışıklıkla ilgili hastalıklar, tümör ve inflamatuar hastalıkları kandaki total IgE seviyesinin artmasına neden olabilir.

Total IgE Normal Seviyesi Ne Olmalıdır?

kU/L'de bildirilen sonuçlara göre total IgE normal seviyede şu şekilde olmalıdır: