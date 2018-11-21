Rüyada havuz görmek ne anlama gelir?

Rüyada havuz; kültürlü, aklı başında olgun bir kadının temsil eder. Cömert,herkese faydası dokunan bir insanı ve biriktirilmiş malı temsil eder.

Bir havuzda yüzdüğünü görmek sıkıntı anlamına gelir. Ayrıca zengin bir adamın yanında tufeyli yaşamaya işaret eder.Havuzdan su içen veya abdest alan sıkıntıdan kurtulur veya büyük bir zattan yardım görür.

Havuzda su kalmadığını görmek; Cömert bir insanın öleceğine,havuzun dolup taştığını görmek zenginliğe işarettir. Bir havuz inşa ettirdiğini gören sofrasını herkese açar.

Havuzun yıkıldığını görmek: Büyük bir zatın vefatı demektir.

Bahçesinde büyük bir havuz yaptırdığını görmek: Sonu hayırlı ve karlı bir işe girmeye işarettir.

Havuzlu bir oda görmek : Rahat ve huzura kavuşmak ihtiyaçlardan kurtulmaktır.