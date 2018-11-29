Rüyada karakol görmek ne anlama gelir?

Üzüntü, keder ve şiddettir. Bazı tabirciler, borç, hastalık ve gayrette meydana gelecek kusur ve tembelliğe işaret olduğunu da söylemişlerdir.

Birçok kimseyi karakolda görmek: Herhangi bir sebepten dolayı mahkemeye veya karakola düşmeye işarettir.