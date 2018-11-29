Rüyada karakol görmek ne anlama gelir?

Üzüntü, keder ve şiddettir. Bazı tabirciler, borç, hastalık ve gayrette meydana gelecek kusur ve tembelliğe işaret olduğunu da söylemişlerdir. Birçok kimseyi karakolda görmek: Herhangi bir sebepten dolayı mahkemeye veya karakola düşmeye işarettir. İLGİLİ SON HABER Ünlü oyuncu gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı! Aydın'da çekimleri devam eden 'Trendeki Yolcu' filminin oyuncularından İlyas Salman, filmin tanıtım toplantısının yapıldığı otelde yasak olmasına rağmen alkol kullandığı ve taşkınlık çıkardığı için gözaltına alındı.