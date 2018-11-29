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Rüyada karakol görmek ne anlama gelir?
Rüyada karakol görmek ne anlama gelir? Devamı

Üzüntü, keder ve şiddettir. Bazı tabirciler, borç, hastalık ve gayrette meydana gelecek kusur ve tembelliğe işaret olduğunu da söylemişlerdir.
Birçok kimseyi karakolda görmek: Herhangi bir sebepten dolayı mahkemeye veya karakola düşmeye işarettir.

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