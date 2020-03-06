Liverpool'un yıldızı Naby Keita'ya acı haber!

Gine'de ikinci ligde bulunan Etoile de Gine Futbol Takımı'nı taşıyan otobüs kaza yaptı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un orta saha oyuncusu Naby Keita'nın kuzeni Almamy Keita'nın da kazada hayatını kaybeden isimler arasında yer aldığı doğrulandı.

OTOBÜSTE 27 KİŞİ BULUNUYORDU

İtalyan basınına göre; araçta 22 futbolcu olmak üzere 27 kişi bulunuyordu.

Kazada şoförle birlikte 9 futbolcu hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden isimler arasında Liverpool forması giyen Naby Keita'nın kuzeni de vardı.

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