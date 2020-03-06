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'un yıldızı 'ya acı haber!

'un Leipzig'den kadrosuna kattığı 'ya ülkesi Gine'den kötü haber geldi. Keita'nın kuzeni trafik kazasında hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 6.3.2020 19:32 Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 21:31 ABONE OL
Liverpool'un yıldızı Naby Keita'ya acı haber!

Gine'de ikinci ligde bulunan Etoile de Gine Futbol Takımı'nı taşıyan otobüs kaza yaptı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un orta saha oyuncusu Naby Keita'nın kuzeni Almamy Keita'nın da kazada hayatını kaybeden isimler arasında yer aldığı doğrulandı.

OTOBÜSTE 27 KİŞİ BULUNUYORDU
İtalyan basınına göre; araçta 22 futbolcu olmak üzere 27 kişi bulunuyordu.

Kazada şoförle birlikte 9 futbolcu hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden isimler arasında Liverpool forması giyen Naby Keita'nın kuzeni de vardı.

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Liverpool'un yıldızı Naby Keita'ya acı haber!
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