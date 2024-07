Mehmet Büyükekşi: İki hedefe de ulaştık, yeni hedefler sırada

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 son 16 turunda yarın oynayacağı Avusturya maçı öncesi yazılı bir açıklama yayımladı.

Millilerin ilk hedefinin Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na katılmak olduğunu aktaran Büyükekşi, "Bu hedefimize eleme grubunu tarihimizde ilk kez lider tamamlayarak ulaştık. A Milli Futbol Takımımızın ikinci hedefi 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grubumuzdan çıkarak son 16 turuna yükselmekti. Bu hedefe de gruptaki üç maçımızın ikisini kazanarak ulaştık. Şimdi son 16 turunda Avusturya'yı geçerek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.



"MİLLİ TAKIMLA TEK YÜREK OLAN TÜM VATANDAŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ"

A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynadığı 3 grup maçında toplam 130 bin vatandaşın tribünlerdeki yerini aldıklarının altını çizen Büyükekşi, "Turnuva tarihinde ilk kez ev sahibi ülke taraftarından daha fazla bizim taraftarlarımız tribünleri doldurdu. Maçlardan önce gerçekleştirilen taraftar yürüyüşlerinde on binlerce vatandaşımız, büyük bir coşku ile maçlarımızı oynadığımız Dortmund ve Hamburg şehirlerini de milli takım formalarımız ve Türk bayraklarımız ile kırmızı beyaza boyadılar. Turnuvanın en coşkulu ve centilmen taraftarı olan vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Vatandaşlarımızı aynı coşkuyla, milli takım formaları ve Türk Bayraklarıyla Leipzig sokaklarını ve stadyumunu da kırmızı beyaza boyamaya davet ediyorum" diye konuştu.



"ÜLKEMİZDE VE TÜM DÜNYADA VATANDAŞLARIMIZ COŞKUYLA MEYDANLARI DOLDURDU"

Türkiye'de ve dünyanın birçok şehrinde Türk vatandaşların milli takımı desteklemek için gerçekleştirdikleri etkinliklere teşekkür eden Başkan Büyükekşi, "Ayrıca ülkemizde ve dünyanın her yerinde ekranları başında, meydanlarda kurulan dev ekranlarda, Almanya'da fan-zone'larda bizim çocuklarımızın, genç Türklerin, A Milli Futbol Takımımızın maçları büyük bir coşku ile izlendi galibiyetlerimiz büyük bir sevinçle kutlandı. Şırnak'tan Çanakkale'ye, Samsun'dan Adana'ya, Konya'ya, Ankara'ya, İstanbul'a İzmir'e 81 ilimizin tamamında, dünyanın her yerinde yüreği ay yıldız için çarpan ve Milli Takımımızla tek yürek olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Onları mutlu ettikçe biz de mutlu oluyoruz" şeklinde konuştu.



"DEZENFORMASYONA VE OLUŞTURMAYA ÇALIŞILAN SUNİ KRİZLERE KULAK ASMIYORUZ"

A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya ile oynayacakları müsabaka öncesinde gündeme getirilen asılsız iddialara Türkiye Futbol Federasyonu olarak kulak asmadıklarını söyleyen Büyükekşi, "Son olarak şunu da açıkça söyleyeyim kişisel çıkarlarını milli çıkarların önünde tutanların oluşturmaya çalıştığı dezenformasyon amaçlı yalan ve iftira içeren suni gündemlere kulak asmadık asmayacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daima odağımız milli değerlerimiz ve milli menfaatlerimizin korunması ve yüceltilmesi olacaktır. Genç Türklerin başarılarına kimse engel olamaz" diyerek sözlerini tamamladı.