UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL LİSTE: Türkiye UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı sırada, puanı kaç?

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord deplasmanına çıktı. Hollanda temsilcisi karşısında etkili bir mücadele sergileyen sarı-lacivertliler, sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Temsilcimizin tek golünü Amrabat kaydederken, Feyenoord'un golleri Timber ve Moussa'dan geldi. Karşılaşmanın ardından gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. Peki, Türkiye UEFA sıralamasında kaçıncı sırada? İşte, güncel liste.
UEFA ülke puan tablosu Feyenoord-Fenerbahçe maçı sonrasında güncellendi.
İşte UEFA ülke puanı sıralamasında oluşan son tablo...
Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 42.400 puanla 9. sırada yer alıyor.
Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında mücadele edecek Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmayı Samsunspor Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalmayı Beşiktaş ve Başakşehir ise Konferans Ligi'nde lig aşamasına kalmayı hedefliyor.