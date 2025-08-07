UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL LİSTE: Türkiye UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı sırada, puanı kaç?

TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 42.400 puanla 9. sırada yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında mücadele edecek Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmayı Samsunspor Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalmayı Beşiktaş ve Başakşehir ise Konferans Ligi'nde lig aşamasına kalmayı hedefliyor.