Giriş Tarihi: 7.8.2025 11:20

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL LİSTE: Türkiye UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı sırada, puanı kaç?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Feyenoord ile karşı karşıya geldi. Zorlu geçen mücadelede sahadan 2-1 mağlup ayrılan sarı-lacivertli ekip, rövanş öncesi avantajı elinden kaçırdı. Bu sonucun ardından UEFA ülke puanı sıralaması da yeniden şekillendi. Peki, Türkiye UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı sırada, puanı kaç? İşte yanıtı.

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord deplasmanına çıktı. Hollanda temsilcisi karşısında etkili bir mücadele sergileyen sarı-lacivertliler, sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Temsilcimizin tek golünü Amrabat kaydederken, Feyenoord'un golleri Timber ve Moussa'dan geldi. Karşılaşmanın ardından gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. Peki, Türkiye UEFA sıralamasında kaçıncı sırada? İşte, güncel liste.

UEFA ülke puan tablosu Feyenoord-Fenerbahçe maçı sonrasında güncellendi.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında oluşan son tablo...

TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 42.400 puanla 9. sırada yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında mücadele edecek Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmayı Samsunspor Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalmayı Beşiktaş ve Başakşehir ise Konferans Ligi'nde lig aşamasına kalmayı hedefliyor.

UEFA ÜLKELER SIRALAMASI SON GÜNCEL LİSTE

1- İngiltere 94.939

2- İtalya 84.374

3- İspanya 78.703

4- Almanya 74.545

5- Fransa 67.748

6- Hollanda 60.616

7- Portekiz 54.566

8- Belçika 52.550

9- Türkiye 42.400

10- Çekya 39.200

