Anadolu Efes evinde yıkıldı

Bu sonucun ardından Yunan temsilcisi ligdeki 5. galibiyetini elde ederken, Anadolu Efes 6. kez mağlup oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada Panathinaikos Superfoods, 5. dakikayı 11-8 üstün geçti. Calathes ve Rivers'in sayılarıyla konuk ekip, 18. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 14-24. Anadolu Efes, Motum ve Doğuş Balbay'ın kaydettiği sayılarla farkı 7 sayıya indirse de Panathinaikos Superfoods, ilk çeyreği 28-21 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Motum, Stimac ve McCollum'ın ürettiği sayılarla Anadolu Efes, farkı kapattı ve 35. dakikada öne geçti: 34-33. Vougioukas ve Calathes ile sayılar bulan konuk ekip, 18. dakikada yeniden öne geçti: 43-44. Singleton ve Vougioukas ile sayılar bulan Panathinaikos Superfoods, soyunma odasına 48-44 üstün gitti.





İkinci yarıda Lojeski ve Calathes ile boyalı alandan sayılar üreten konuk ekip, 25. dakikada farkı 6 sayıya çıkardı: 49-55. Kalan bölümde Anadolu Efes, Dunston ve Motum ile farkı 2 sayıya indirse de Panathinaikos Superfoods, final periyoduna 62-60 önde girdi.

Son çeyreğe 9-0'lık seri ile başlayan Anadolu Efes, Motum ve Dunston'la boyalı alandan, Simon ile de 3 sayı çizgisinin gerisinden sayılar bularak 33. dakikada 69-62 öne geçti. Oldukça çekişmeli geçen son bölümde Calathes'in 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayı ile konuk ekip, normal sürenin bitmesine 48 saniye kala 82-79 öne geçti. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Panathinaikos Superfoods, sahadan 82-81 galip ayrıldı.

Maçın en skorer oyuncusu Panathinaikos Superfoods adına 29 sayı atan Calathes olurken, Anadolu Efes'te Motum'un 21, McCollum'un 16 ve Stimac'ın 15 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.





2000-01 ve 2001-02 sezonlarında Anadolu Efes formasını giyen Mehmet Okur'a, Türk basketbolu ve Anadolu Efes Spor Kulübü'ne verdiği desteklerden dolayı ilk periyot arasında plaket verildi.



Salon: Sinan Erdem:

Hakemler: Carmelo Patarniko (İtalya), Piotr Pastusiak (Polonya), Milija Vojinovic (Sırbistan)

Anadolu Efes: Adams 5, Ledo 4, Simon 6, Dunston 12, Stimac 15, McCollum 16, Doğuş Balbay 2, Motum 21, Muric

Panathinaikos Superfoods: Calathes 29, Lojeski 4, Singleton 11, Antetokounmpo 6, Gist 11, Rivers 5, Pappas 3, Denmon 2, Vougioukas 9, Gabriel 2

1. Periyot: 21-28

Devre: 44-48

3. Periyot: 60-62