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'den AGÜ sürprizi

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında , deplasmanda 'ni 70-67 yendi.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.3.2018 18:43
Adana Aski'den AGÜ sürprizi

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi 22. hafta mücadelesinde lig sonuncusu deplasmanda 'ni 70-67 mağlup ederek ligdeki 3. galibiyetini aldı.

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: İbrahim Altıntaş, Fazilet Gülter, Ahmet Murat Arıkanlı

Abdullah Gül Üniversitesi: Dila Aşkın, Gizem Sezer 5, Melis Gülcan 14, Marginean 22, Miljkovic 26, Ezgi Manlacı, İlknur Yıldızhan, Cansu Aslan

Adana ASKİ: Nilay Kartaltepe, Snow 7, Melike Bakırcıoğlu 4, Nacickaite 14, Williams 27, Marina Baş 18, Ceyda Sinan, Öykü Taşkın, Gamze Takmaz

1. Periyot: 15-17

Devre: 29-31

3. Periyot: 44-47

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Adana Aski'den AGÜ sürprizi
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