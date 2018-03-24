Adana Aski'den AGÜ sürprizi

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi 22. hafta mücadelesinde lig sonuncusu Adana ASKİ deplasmanda Abdullah Gül Üniversitesi'ni 70-67 mağlup ederek ligdeki 3. galibiyetini aldı.
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: İbrahim Altıntaş, Fazilet Gülter, Ahmet Murat Arıkanlı
Abdullah Gül Üniversitesi: Dila Aşkın, Gizem Sezer 5, Melis Gülcan 14, Marginean 22, Miljkovic 26, Ezgi Manlacı, İlknur Yıldızhan, Cansu Aslan
Adana ASKİ: Nilay Kartaltepe, Snow 7, Melike Bakırcıoğlu 4, Nacickaite 14, Williams 27, Marina Baş 18, Ceyda Sinan, Öykü Taşkın, Gamze Takmaz
1. Periyot: 15-17
Devre: 29-31
3. Periyot: 44-47