Zeljko Obradovic "21 top kaybı gerçekten çok kötü"

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 30. ve son hafta maçında konuk ettiği İspanyol ekibi Unicaja Malaga'ya 99-91 yenilen Fenerbahçe Doğuş'un başantrenörü Zeljko Obradovic, basit top kayıpları yaptıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, ilk yarı ve ikinci yarı farklı bir oyun sergilediklerini ifade ederek, "Maçı başladığımız şekilde bitirdik. Bu seviyede 21 top kaybı gerçekten çok kötü. Play-off'lara başlamadan önce değişmesi gereken şeyler gördüm. Önümüzde hazırlık için vaktimiz var ama Türkiye Ligi'ne konsantre olmamız gerekiyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Normal sezonu ikinci bitirip saha avantajını elde ettik. Şimdi 7. sıradaki rakibimizi bekleyeceğiz. Taraftarımıza da güzel atmosfer için teşekkür ediyorum. Trabzonspor maçında da bizi yalnız bırakmasınlar." diye konuştu.

PLAZA "ONLARA KARŞI OYNAMAK KOLAY DEĞİL"

Unicaja Malaga Başantrenörü Joan Plaza ise kazanmayı hak ettiklerini dile getirdi.

Avrupa Ligi'nde bu sezon iyi bir sene çıkardıklarını aktaran Plaza, "Bizim de play-off hayalimiz vardı. Bu lige Avrupa Kupası'nı kazanarak geldik. Bu sene bizim için zorlu bir süreçti. Çok şey öğrendik. Hiç transfer yapmadan sezona başladık ve sezon sonuna kadar iyi mücadele ettik. Fenerbahçe Doğuş kupanın favori takımlarından. Onlara karşı oynamak kolay değil. Dördüncü çeyrek hariç bütün maç öndeydik. Kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.