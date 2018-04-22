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konferans yarı finalinde

NBA play-off'ları ilk turu 4. maçında , Portland 'ı 131-123 yenerek seride 4-0 galip geldi ve Batı Konferansı yarı finaline çıktı. Milli basketbolcular ve 'ın forma giydiği Philadelphia 76ers, 'i 106-102 mağlup ederek seride 3-1 üstünlük yakaladı.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.4.2018 11:22 Güncelleme Tarihi: 22.4.2018 11:24
New Orleans Pelicans konferans yarı finalinde

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turu 4. maçında , sahasında Portland 'ı 131-123 yenerek seriyi 4-0 yaptı ve konferans yarı finaline yükseldi.

NBA play-off'larına 4 maçla devam edildi. Pelicans, ve ikilisinin 88 sayı kaydettiği maçta Trail Blazers'ı 131-123 mağlup ederek play-off ilk turu serisini 4-0 kazandı ve Batı Konferansı'nda yarı finale çıktı.

Pelicans'ta Anthony Davis 47 sayı, 11 ribaunt, Jrue Holiday 41 sayı, 8 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Davis, 47 sayıyla Pelicans'ın play-off'lardaki kulüp sayı rekorunu da kırdı.

Trail Blazers'ta CJ McCollum'un 38, Al-Farouq Aminu'nun 27, Damian Lillard'ın 19 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

New Orleans Pelicans, Batı Konferansı yarı finalinde, Golden State Warriors-San Antonio Spurs (3-0) serisinin galibiyle karşılaşacak.

PHILADELPHIA DEPLASMANDA KAZANDI

Doğu Konferansı play-off ilk turu 4. maçında Philadelphia 76ers, deplasmanda 'i 106-102 mağlup ederek seride 3-1 üstünlük yakaladı.

Philadelphia 76ers'ta Ben Simmons, 17 sayı, 13 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptı. Simmons, bir play-off maçında "triple-double" yapan 5. çaylak oyuncu oldu. Joel Embiid'in 14 sayı, 12 asistlik performans sergilediği 76ers'ta JJ Redick 24 sayıyla mücadele etti.

Konuk takımda milli basketbolcu , 23 dakika süre aldığı mücadelede 10 sayı, 8 ribauntla oynadı. ise karşılaşmada forma giymedi.

Heat'te 25, Goran Dragic 20, James Johnson 15 sayı üretti.

NBA play-off'larına 4 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Miami Heat-Philadelphia 76ers: 102-106 (1-3)

New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers: 131-123 (4-0)

Minnesota Timberwolves-Houston Rockets: 121-105 (1-2)

Utah Jazz-Oklahoma City Thunder: 115-102 (2-1)

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New Orleans Pelicans konferans yarı finalinde
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