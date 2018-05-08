Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Basketbol Haberleri > Yakın Doğu Üniversitesi finale çok yakın

finale çok yakın

, yarı final serisinin 3. maçında 'u 76-64 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. 3 galibiyete ulaşanın finale yükseleceği seride 4. maç 11 Mayıs Cuma günü oynanacak.

İHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.5.2018 22:20
Yakın Doğu Üniversitesi finale çok yakın

yarı final 3. maçında , evinde ağırladığı 'ne 76-64 yenildi.

Edip Buran Spor Salonu'nda oynanan maça her iki takım da tutuk başladı. Bu periyotta rakibine göre daha iyi oynayan Yakın Doğu Üniversitesi, periyotu 16-9 önde tamamladı. Maçın İkinci periyoduna ise hızlı başlayan Yakın Doğu Üniversitesi, bulduğu sayılarla aradaki farkı açtı. Misafir takım devreye 42-28 önde girdi. Maçın 3. periyotunda da etkili oyununu sürdüren misafir takım, bu periyodu 57-49 önde bitirdi. Maçın son periyodunda ise aradaki sayı farkını açan Yakın Doğu Üniversitesi, maçı 76-64 kazandı. Yakın Doğu, seride durumu 2-1'e getirdi.

Salon: Edip Buran
Hakemler: Ahmet Ersan Ergüler xx, Aydın Karaçam xx, Sertan Kırklar xx
Çukurova Basketbol: Erlana Lanay Larkins xx 11, Emel Ecem Güler x 5, Melis Talay x 6, Gökşen Fitik x 5, Sanem Gamze Zeren x 5, Diamond Danae Aziza De Shields xxx 20, Alina Iagupova xx 12
Yakın Doğu Üniversitesi: Olcay Çakır Turgut xx 12, Cansu Köksal x 3, Kuanitra Holingsvorth xxx 18, Jantel Lavender xx 14, Sandrine Beatrice Gruda x 9, Kayla Renae Mc Bride xxx 15, Courtney Michelle Vandersloot x 5
1. periyot: 9-16 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)
Devre: 28-42 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)
3. periyot: 49-57 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)

İşte NBA'in en çok kazanan oyuncuları!
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Yakın Doğu Üniversitesi finale çok yakın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN