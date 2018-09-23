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Periler farklı başladı

'ndaki ilk maçımızda Arjantin'e potayı göstermedik. Rakibine tam 9.5 dakika sayı attırmayan, üçüncü periyotta sadece 4 sayı yiyen , 27-20'den sonraki 18-0'lık seri ile Arjantin'i çökertti. Tilbe 13 sayı, 8 ribauntla öne çıktı

Giriş Tarihi: 23.9.2018
Periler farklı başladı
İspanya'da dün başlayan Kadınlar 'nda , B Grubu'ndaki ilk maçında Arjantin'i 63-37 mağlup etti. Maça üç uzunla, Quanitra-Bahar-Tilbe ile başlayan Türkiye uzun 5'iyle boyalı alanı çok iyi savunurken, hücumda da uzundan uzuna paslarla skor üretti ve ilk periyodu 19-11 önde tamamladı. İkinci periyoda 6-0'lık seri ile giren milliler, Quanitra'nın ikinci faulunu alıp, kenara gelmesiyle kısa bir süre zorlanınca Arjantin 15:19'da farkı 7 sayıya kadar indirdi: 27-20.
Ancak bundan sonraki 9 dakika 38 saniyelik sekansta fırtına gibi bir Türkiye izledik. 33-20 biten ilk yarının ardından ikinci yarıya Tilbe'nin üç 3 bayı isabeti ile başlayan Potanın Perileri savunmada da rakibine göz açtırmadı. 18-4 biten 3. periyotta Arjantin ilk basketini 25:03'te atabildi.
Final periyodunda farkı 33 sayıya kadar (57-24) çıkaran milliler maçtan da 63-37 galip ayrıldı. 13 sayı, 8 ribaunt, 12 sayı sayı, 6 ribauntla ona eşlik etti.

TÜRKİYE-ARJANTİN: 63-37
SALON: Santiago Martin
1.PERİYOT: 19-11, 2.PERİYOT: 14-9 (33-20), 3.PERİYOT: 18-4 (51-24), 4.PERİYOT: 12-13
TÜRKİYE: 4, Ayşe Cora 5, Bahar Çağlar 12, Tilbe Şenyürek 13, Quanitra Holingsvorth 7, Olcay 4, Tuğçe 6, Cansu 2, Asena 3, İlayda 4, Esra 3, Merve
ARJANTİN: Gretter 3, Gonzalez 6, Llorente 2, Santana 2, Marchizotti, Rosset 12, D'urso, Manna 10, Fiorotto, Burani 2, Roux, Perez
HAKEMLER: Omar Bermudez (Meksika), Maj Forsberg (Danimarka), Arnaud Njilo (Kamerun)

3
Türkiye, Arjantin ile oynadığı 3. maçı da kazandı. Rakibini 2012'de 72-58, 2016'da da 66-38 yenen Periler 3'te 3 yaptı.

DAHA DA İYİ OYNAYACAĞIZ
A Milli Takım Başantrenörü Ekrem Memnun, "Çok iyi oynadık, çok iyi savunma yaptık ama daha da iyi oynayacağımız maçlar olacak" dedi. Memnun bugünkü rakibimiz Nijerya'nın da çok atletik bir takım olduğuna dikkat çekerken, "Hazırlık maçında farklı yenmiştik ama bu ölçü olmaz" ifadesini kullandı.

AVUSTRALYA RAHAT KAZANDI
Grubumuzdaki diğer maçta Avustralya, bugünkü rakibimiz Nijerya'yı 86-68 mağlup etti. Diğer sonuçlar: A Grubu: Kore-Fransa: 58-89, Yunanistan-Kanada: 50-81. C Grubu: Japonya-İspanya: 70-84, Porto Riko-Belçika: 36-86, D Grubu: Letonya-Çin: 61-64, ABD-Senegal: 87-67.

SIRADA NİJERYA VAR
B Grubu'na farklı Arjantin galibiyeti ile giren Potanın Perileri bugün 22:30'da Nijerya ile karşılaşacak. Karşılaşmayı TRTSPOR naklen yayınlıyor. Yarını dinlenerek geçirecek olan milliler, salı günü Avustralya ile grubun son maçına çıkacaklar.
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Periler farklı başladı
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