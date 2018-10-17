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: Maçı ikinci çeyrekte kaybettik

Başantrenörü , karşılaşmayı ikinci çeyrekte kaybettiklerini söyledi.

İHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2018 22:57 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 22:59
Ergin Ataman: Maçı ikinci çeyrekte kaybettik

THY Euroleague'in 2. haftasında , sahasında karşılaştığı Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'a 93-79'luk skorla mağlup oldu.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü , "Açıkçası maçı ikinci çeyrek kaybettik. Benchten gelen oyuncularla savunmada gücümüzü yitirdik. Bu sürede Zalgiris çok iyi oynadı. Bu sürede de doğru atışları attılar ve sayı buldular. Hücum ribaundlarını da iyi aldılar. Maçın sonuna doğru enerjimizi koyduk. Euroleague seviyesindeki bir maçta iyi mücadele etmeniz gerekir. Zalgiris'i galibiyetinden dolayı tebrik ederim" diye konuştu.

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Ergin Ataman: Maçı ikinci çeyrekte kaybettik
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