5 yıldızlık Nurkic

BUGÜN NELER OLDU

NBA'de Sacramento Kings'iyenen Portland Trail Blazers'ın pivotubaşardı. Beş istatistikte de 5'e ulaşan Boşnak pivot parkelerde nadir görülen bir istatistiğe imza atmış oldu. Kings'te Budd y Hield'ın 27 sayı, 5 ribaunt ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Bogdan Bogdanovic'in 19 sayı, 5 ribaunt, 5 asisti galibiyete yetmedi. Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Toronto Raptors, sahasında Utah Jazz'ı 122-116 mağlup ederken Kawhi Leonard, 45 sayıyla kariyer rekoru kırmasının yanı sıra 6 tane de ribaunt aldı. Jazz'da Joe Crowder 30 sayı, 6 ribaunt, Derrick Favors da 21 sayı, 9 ribauntla oynadı. Diğer sonuçlar:-Detroit Pistons: 121-98,-New York Knicks: 115-108, L.A.Clippers-113-119.NURKİC'İN keşfedilmesi bir hayli ilginç. Nurkic'in polis memuru olan babası Hariz Nurkic bir kavgada tam 14 kişiyi dövmüş. Buna şaşırmayın çünkü baba Nurkic 2.13 boyunda 180 kiloluk bir dev. Kavganın haberlere taşınmasının ardından bir basketbol menajeri Hariz ile temas kurar ve yazılanların doğru olduğunu görür. Hariz'in bir de oğlu olduğunu öğrenen menajer onunla tanışmak ister ve herşey başlar. Jusuf Nurkic bu görüşmeyi şöyle anlattı: "14 yaşında ve normal vücut ölçülerinde bir çocuktum. Enes bana bakıp dedi ki; 'Bu çocuk bir gün NBA yıldızı olacak.' Hepimiz gülüştük bu söylediğine çünkü bu şey çılgıncaydı. Hemen ardından beni Slovenya'ya götürdü."