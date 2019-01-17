CANLI | Gran Canaria - Fenerbahçe Beko

THY Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Gran Canaria'ya konuk oluyor. TSİ 23.00'te başlayacak ve Gran Canaria Arena'da oynanacak karşılaşmayı Milivoje Jovcic-Olegs Latisevs-Mario Majkic hakem üçlüsü yönetecek. Müsabaka beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

Son 3 maçını kaybeden Gran Canaria sıralamada 14. basamakta yer alıyor. Buna karşın 6 galibiyet alan İspanyol ekibinin play-off potasıyla arasında sadece 2 galibiyetlik mesafe bulunuyor. THY Avrupa Ligi'nin zirvesinde yer alan Fenerbahçe Beko ise bu sezon sadece 2 maçtan mağlup ayrıldı. Rakiplerine maç başına 75.1 sayı şansı veren sarı lacivertliler bu kategoride turnuvanın en iyi takımı olarak göze çarparken rakiplerinden ortalama 87.5 sayı sayı yiyen Gran Canaria ise kategorinin en başarısız ekibi.

Sezonun ilk maçında temsilcimiz Gran Canaria'yı 97-72 mağlup etti. Karşılaşmanın yıldızı 19 sayı ve 11 ribaundla double-double yapan Jan Vesely oldu. Fenerbahçe Beko aynı zamanda Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı bir takımın turnuvada attığı en yüksek altıncı sayı rakamına ulaştı.

Gran Canaria'da sağ elindeki kırık nedeniyle parkelerden uzak kalan Clevin Hannah Fenerbahçe Beko karşısında da forma giyemeyecek. Temsilcimizde ise Tyler Ennis'in sakatlığı sürüyor.

Maç önünde açıklamalarda bulunan Sırp başantrenör Zeljko Obradovic, rakiplerine büyük saygı duyduklarını ve maça en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştıklarını belirtti. Gran Canaria'nın THY Avrupa Ligi'nde pek çok iyi maç oynadığını belirten Obradovic, "Maçın başından sonuna kadar çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.