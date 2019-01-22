Derrick Rose ne derse o!

BUGÜN NELER OLDU

NBA'de Minnesota Timberwolves, sahasında Phoenix Suns'ı Derrick Rose'un son saniyede attığı basketle 116-114 yendi. Sezonun 22. galibiyetini alan Timberwolves'ta Rose 31 sayı, 4 ribaunt, 3 asist, Karl-Anthony Towns 30 sayı, 12 ribaunt, 4 asist, 4 top çalmayla oynadı. Art arda 4. olmak üzere 37. mağlubiyetini yaşayan Suns'ta TJ Warren 21, Devin Booker ve Kelly Oubre Jr 18'er sayı attı. Bir diğer maçta ise Los Angeles Clippers, San Antonio Spurs'ü deplasmanda 103- 95 yendi ve 5 maç sonra galibiyete ulaştı. Clippers'ta Tobias Harris 43 dakika sahada kalıp 27 sayı, 9 ribaunt, 9 asist, 3 top çalma ile oynarken evinde 7. kez yenilen Spurs'te LaMarcus Aldridge, 30 sayı 14 ribaunt, 2 asist, Rudy Gay 19 sayı, 8 ribauntluk performans sergiledi.