NBA ve FIBA anlaştı Afrika Ligi geliyor

BUGÜN NELER OLDU

NBA ve FIBA, Afrika'da 12 kulübün yer alacağı yeni bir profesyonel lig kuruyor. All-Star'da bir araya gelen NBA Başkanı Adam Silver ve FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, Basketbol Afrika Ligi planlarını duyurdu. Ocak 2020'de başlaması planlanan BAL, NBA'in Kuzey Amerika dışında bir lig kurmak için yaptığı ilk iş birliği olacak. Angola, Mısır, Kenya, Fas, Nijerya, Ruanda, Senegal, Güney Afrika ve Tunus dahil olmak üzere birçok Afrika ülkesini temsil edecek 12 takımı belirlemek için yıl sonunda düzenlenecek elemelerde aynı ülkeden ikiden fazla takım lige çıkamayacak.