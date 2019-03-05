TBF’den Gabon’a destek

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Türkıye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ülkan Delikan, Gabon'daki Türk Maarif Okulu'nu ziyaret etti. Ülkan Delikan ve beraberindeki heyette yer alan, eski milli basketbolcu ve iş adamı Lütfi Arıboğan, Maarif Okulu'na basketbol topu ve spor malzemeleri yardımında bulundu. Ziyaret sırasında açıklama yapan Ülkan Delikan, "Maarif Okulu'na basketbolu sevdirmek adına yardımlarda bulunduk. İlk defa Afrika'da böyle bir organizasyon oluyor. Bundan sonraki süreçte de Gabon başta olmak üzere Afrika'daki diğer okullarımıza desteklerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı