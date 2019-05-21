Ertuğrul Erdoğan: Maçın genelinde iyi oynadığımızı düşünüyorum

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Erdoğan, son bir ayın en iyi basketbolunu oynadıklarını belirterek, "Oyuna sadık kalarak oynadık. Zaman zaman basit hatalar yaptık. Maçın genelinde iyi oynadığımızı düşünüyorum. Can Korkmaz ve Caner Erdeniz'in yaptığı katkı çok değerliydi. Oyuna kim girerse girsin bugün iyi katkı yaptı. Topun bu kadar iyi paylaşılması beni çok memnun etti." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Basketbol'un evinde tehlikeli bir takım olduğunu kaydeden Erdoğan, "Ciddi bir averaj elde etik. Zor bir deplasmana gidiyoruz. Yüksek konsantrasyonla oynayacağız. Rakibimizin ne kadar tehlikeli ve iyi olduğunuzu biliyoruz. Seriyi cumartesi bitirmek için her şeyi yapacağız. Maç maç gidiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Markovic: "Bizden daha iyi basketbol oynadılar"

Gaziantep Basketbol Başantrenörü Nenad Markovic, Galatasaray Doğa Sigorta'nın kendilerinden daha iyi oynadığını dile getirdi.

Sözlerine Galatasaray'ı tebrik ederek başlayan Markovic, "Maçın başından itibaren bizden daha iyi basketbol oynadılar. Bugün Galatasaray, bizi sistemimizin dışına itti. Hücumda topu iyi paylaşıp, bizim iyi paylaşmamıza izin vermediler. Bu kadar kötü hücum ederken Galatasaray Doğa Sigorta'ya karşı kazanmak çok zor. Özellikle ilk periyotta iki faul yaptık. Ne kadar yumuşak oynadığımızın göstergesi." diye konuştu.

Galatasaray Doğa Sigorta ile 25 Mayıs Cumartesi günü Gaziantep'te yapacakları play-off çeyrek final serisi ikinci maçıyla ilgili Markovic, şunları kaydetti:

"Galatasaray Doğa Sigorta'yı yenmek istiyorsanız bütün sezon olduğu gibi iyi savunma yapıp, daha iyi hücum etmemiz gerekiyor. Bundan sonraki maç bütün sezon oynadığımız basketbolu oynayıp, Galatasaray Doğa Sigorta'yı yenmek istiyoruz."