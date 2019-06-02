Ergin Ataman'dan Galatasaraylı taraftarın tepkilerine yanıt

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında konuk ettiği Galatasaray Doğa Sigorta'yı 80-68 yenerek seride durumu 2-0'a getiren Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, ilk maça oranla daha kararlı oynayarak galip geldiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Ataman, finale çıkmak için 1 galibiyete daha ihtiyaçları olduğunu belirterek, "İlk maça göre daha kararlı, daha tempolu oynadık. Maçın başında istediğimiz gibi oynayamadık. Sahada ilk moladan sonra daha tempolu, hücumda ne yaptığını bilen, iyi savunma yapan bir takım vardı. Maçın üçüncü periyodunun ortalarına doğru maçı kazanmayı garantiye aldıktan sonra genç oyuncularla mücadeleyi tamamladık." ifadelerini kullandı.

Ataman, Galatasaraylı az sayıda taraftarın aleyhinde yaptığı tezahüratlar için ise "Hiç canım sıkılmadı. Çünkü Galatasaray camiasının, taraftarının bana olan sevgisini çok iyi biliyorum. Buradan tüm Galatasaraylıların bayramını kutluyorum. Sevgi ve selamlarımı sunuyorum." şeklinde görüş belirtti.

Erdoğan: "Seriyi 2-1'e getirmeye çalışacağız"

Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, basit hataların yanı sıra kötü oynayarak mağlup olduklarını ifade etti.

Az sayıda asist yaptıklarını aktaran Erdoğan, "Basit top kayıpları ve düşük yüzdeyle oynamamızın faturası ağır oldu. Bu, arzu ettiğimiz bir görüntü değildi. Bundan mutlu olduğumuzu söyleyemem. Rakibinizden daha az asist, daha az hücum yaparsanız maçı kazanma şansınızı azaltırsınız." diye konuştu.

Ertuğrul Erdoğan, basketbol aklını sahaya yansıtamadıklarını söyleyerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Önümüzde üçüncü maç var. Oyuncularımın iyi niyetinden şüphem yok. Ortaya koyduğumuz fotoğraf ligde ortaya koyduğumuz mücadeleye yakışmadı. Yeniden toparlanıp kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Seriyi 2-1'e getirmeye çalışacağız. Anadolu Efes'i tebrik ediyorum."