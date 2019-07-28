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yıldızlaştı; , 'yı devirdi

, A Grubu ikinci maçında Türkiye, son periyoduna 37-43 geride girdiği maçta 'yı 62-54 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Türkiye'ye galibiyeti getiren isim 11/13 saha içi isabetiyle 28 sayı ve 11 ribaundla dobule double yapan oldu. Ay yıldızlı ekipte çift haneli skor üreten başka isim olmadı.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.7.2019 21:54
Alperen Şengün yıldızlaştı; Türkiye, Almanya'yı devirdi

Yunanistan'da düzenlenen Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, ikinci maçında Almanya'yı 62-54 mağlup etti.

Volos kentinin ev sahipliği yaptığı şampiyonada milli takım, A Grubu'ndaki ikinci maçında Almanya ile karşı karşıya geldi.

Nea Ionia Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodunu 14-8 üstün geçen ay-yıldızlılar, soyunma odasına da 30-22 önde gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başlayan Almanya, üçüncü çeyreği 43-37 üstün tamamladı.

Son periyotta skorda üstünlüğü tekrar ele geçiren Türkiye, karşılaşmadan 62-54 galip ayrıldı.

Grupta ikinci galibiyetini alan Türkiye, üçüncü maçında yarın saat 19.00'da Sırbistan ile karşılaşacak.

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Alperen Şengün yıldızlaştı; Türkiye, Almanya'yı devirdi
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