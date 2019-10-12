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: Geri dönüşte taraftarların müthiş katkısı var

Başantrenörü , Beşiktaş derbisindeki geri dönüşte taraftarların müthiş katkısı olduğunu söyleyerek, "Ümit ediyorum böyle gelmeye devam ederler. Bugün çok keyif aldığımız bir atmosfer yaptılar" dedi.

İHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2019 21:38 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 21:39
Ertuğrul Erdoğan: Geri dönüşte taraftarların müthiş katkısı var

Galatasaray, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında sahasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 74-65'lik skorla mağlup etti ve ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Oyuncularını gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik eden Erdoğan, "Derbi galibiyeti ama bizim için kazanılması gereken ev sahibi olduğumuz karşılaşmaydı. Taraftarlarımızın ilk kez bu kadar çok yoğun katılım gösterdiği maçı kazanmak bizim adımıza artı bir olay. Oyuncularım çok iyi mücadele etti. Basketbol kalitesi olarak çok iyi olduğumuzu söylemem ama mücadele olarak iyiydi. Üçüncü periyota maalesef biraz uykulu başladık. Geri dönmeyi iyi bildik. Geri dönüşte taraftarların da müthiş bir katkısı var. Ümit ediyorum böyle gelmeye devam ederler. Bugün çok keyif aldığımız bir atmosfer yaptılar. Onlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Ertuğrul Erdoğan: Geri dönüşte taraftarların müthiş katkısı var
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