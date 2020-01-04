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geldi, sırada

Giriş Tarihi: 4.1.2020
James Nunnally geldi, Ekpe Udoh sırada
THY Avrupa Ligi'nde beklediğini bulamayan ve Fransız pivot Joffrey Lauvergne ile yolları ayırma kararı alan Fenerbahçe Beko, Malcolm Thomas'ın andından eski oyuncularından James Nunnally ile de sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığını açıkladı. 2016-17 ve 2017-18 sezonlarında sarı-lacivertli formayı giyen ve Avrupa Ligi şampiyonu olan kadroda yer alan 2.02'lik ABD'li forvet son olarak Çin Ligi ekiplerinden Shanghai Sharks'ta oynamıştı. Fenerbahçe'nin bir başka eski oyuncusu Ekpe Udoh ile de temasta olduğu iddia edildi.
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James Nunnally geldi, Ekpe Udoh sırada
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