THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko'nun rakibi Barcelona

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Barcelona'yı konuk ediyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşmayı Damir Javor, Joseph Bissang, Ioannis Foufis hakem üçlüsü yönetecek. 20.45'te başlayacak karşılaşmayı sabahspor.com'dan canlı takip edebilirsiniz. Müsabaka beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

Sarı lacivertliler, THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftasının ilk karşılaşmasında Fransız ekibi ASVEL'i 86-64 mağlup ederek 19. maçında 8. galibiyetini aldı.

Fenerbahçe Beko'da 5 oyuncu çift haneli sayılarda skor üretirken, en skorer oyuncular 16'şar sayıyla De Colo ve Williams oldu. Kostas Sloukas ise 10 sayı, 10 asist ve 6 ribaund ile 24 verimlilik puanına ulaştı ve karşılaşmanın MVP'si oldu.

Barcelona, bu sezon THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 19 maçta 13 galibiyet aldı. İspanyol ekibi çift maç haftasının ilk karşılaşmasında 14 Ocak Salı günü Maccabi FOX'a konuk olduğu mücadeleyi 92-85 kaybetti. Barcelona'da karşılaşmanın en skorer ismi 22 sayıyla Nikola Mirotic oldu.