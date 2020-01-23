Haberler > Spor Haberleri > Basketbol Haberleri > Dev projeyi tanıttı

Dev projeyi tanıttı

TBF Başkanı , Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’na ’nun yerine yapılacak Gelişim Merkezi ile ilgili bilgi verdi. İkili diğer projeler için de fikir alışverişinde bulundu

Giriş Tarihi: 23.1.2020 ABONE OL
Dev projeyi tanıttı
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki heyeti ağırladı. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun İstanbul'daki binasında gerçekleştirilen görüşmede, Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Hidayet Türkoğlu, tesisleşme hedefleri kapsamında Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine yapılacak Basketbol Gelişim Merkezi projesi hakkında görüştü. Arazide incelemeler yapan Kasapoğlu ve Türkoğlu ayrıca; TBF'nin basketbolun gelişimini desteleyecek diğer projeleri ile ilgili de fikir alışverişi gerçekleştirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na görüşme sonunda isminin yazılı olduğu milli takım forması ve Türkiye'nin Basketbol Aşkı kitabı hediye edildi.

MİLLİ FORMA HEDİYE ETTİ
Kasapoğlu, TBF'nin Basketbol Gelişim Merkezi projesi hakkında Hidayet Türkoğlu'ndan bilgi aldı. Türkoğlu ayrıca Kasapoğlu'na bir de milli forma hediye etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Dev projeyi tanıttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN