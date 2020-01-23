Dev projeyi tanıttı

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki heyeti ağırladı. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun İstanbul'daki binasında gerçekleştirilen görüşmede, Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Hidayet Türkoğlu,Basketbol Gelişim Merkezi projesi hakkında görüştü. Arazide incelemeler yapanGençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na görüşme sonunda isminin yazılı olduğu milli takım forması ve Türkiye'nin Basketbol Aşkı kitabı hediye edildi.Kasapoğlu, TBF'nin Basketbol Gelişim Merkezi projesi hakkında Hidayet Türkoğlu'ndan bilgi aldı. Türkoğlu ayrıca Kasapoğlu'na bir de milli forma hediye etti.