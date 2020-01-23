Dev projeyi tanıttı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki heyeti ağırladı. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun İstanbul'daki binasında gerçekleştirilen görüşmede, Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Hidayet Türkoğlu, tesisleşme hedefleri kapsamında Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine yapılacak
Basketbol Gelişim Merkezi projesi hakkında görüştü. Arazide incelemeler yapan Kasapoğlu ve Türkoğlu ayrıca; TBF'nin basketbolun gelişimini desteleyecek diğer projeleri ile ilgili de fikir alışverişi gerçekleştirdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na görüşme sonunda isminin yazılı olduğu milli takım forması ve Türkiye'nin Basketbol Aşkı kitabı hediye edildi.
MİLLİ FORMA HEDİYE ETTİ
Kasapoğlu, TBF'nin Basketbol Gelişim Merkezi projesi hakkında Hidayet Türkoğlu'ndan bilgi aldı. Türkoğlu ayrıca Kasapoğlu'na bir de milli forma hediye etti.