NBA'de Clevland Cavaliers forması giyen milli basketbolcumuz Cedi Osman, Chicago Bulls ile oynanacak karşılaşma öncesi Elazığ için yardım kampanyasında bulunacağını açıklamıştı. Karşılaşmada atılacak her 3 sayılık basket için 100 dolar bağışlayacağını açıklayan Cedi, bu rakamı daha sonra 200 dolara yükseltti. Ülkemizden de birçok ismin katıldığı kampanya için maç sonunda 385 bin TL toplandı.

Cedi karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Maçta toplam 25 üçlük oldu. Ben ve Larry Nance Jr toplamda 10 bin dolar bağışlıyoruz. Arda Turan, Nuri Şahin, Yusuf Yazıcı ve Işıl Alben'den toplam 10 bin dolar. Nevzat Aydın 250 bin TL, Adana Basketbol Kulübü 2 bin 500 $ katkı yaptı. Toplam 385 bin TL birikti." dedi.