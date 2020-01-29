Ertuğrul Erdoğan: Oyuncularım bu akşam şampiyon gibi oynadı

Son 16 turu G Grubu 4. haftasında Rusya'nın UNICS Kazan takımını 90-76 yendikleri maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdoğan, galibiyetten dolayı oyuncularını kutlayarak, şunları kaydetti:

"Oyuncularım bu akşam şampiyon gibi oynadı. Beş ana oyuncumuz yok ama sahaya önemli bir karakter koydu oyuncularım. Çok iyi bir maç çıkardıklarını düşünüyorum. Bizim 6. oyuncumuz taraftarımızla çok iyi enerji yakaladık. Bize büyük enerji verdiler. Önümüzde Beşiktaş ve Monaco maçları var. Taraftarımızın bugünkü desteği çok önemliydi."

Bu sezon kupanın 8-10 favorisi olduğunu ve Türk takımlarının çok iyi gittiğini anlatan Erdoğan, "Favori görülen takımları yendik. Oyuncularla sonuna kadar götürmeyi hayal ediyoruz. Bu işler hayalle başlıyor. İş nereye gider kestiremiyorum. Artık dar rotasyonumuz var. Ana oyuncularımızı korumamız lazım. Harrison bugün 37 dakika oynadı. Normalde 27 dakika oynaması lazım. Bazı oyuncuları koruyabilmek çok zorlaşacak. Diğer sakatlar dönünce rotasyonu genişleteceğiz. Biz bunu hayal ediyoruz ama biraz şansın da yanımızda olması lazım. Son 10 günlük kara bulutları dağıtıp sahada kalırsak, şansımız olur. Gruptan çıkınca hayalimizi genişletebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftarın enerjisine vurgu yapan Erdoğan, "Bugün gerçekten bazı oyuncuların ayaklarına kramplar girdi. Böyle devam ettiler. Bugün, tribünden gelen bu enerji olmasa oyuncuları itemezsiniz. Geçtiğimiz birkaç gün antrenmanda bile 7-8 kişiydik. Bugün buraya gerçekten inatçı bir taraftar grubu gelmişti. Tekrar 10 gün önceki ruh haline geri döndük. Bu, bizim adımıza önemli." ifadelerini kullandı.

Dimitris: "Galatasaray çok iyi oynadı"

UNICS Kazan Başantrenörü Priftis Dimitris, ilk yarıdaki kötü oyunları yüzünden kaybettiklerini dile getirdi.

Galatasaray Doğa Sigorta'yı aldığı galibiyetten dolayı tebrik eden Dimitris, "Galatasaray çok iyi oynadı. İlk yarıda oyunu toparlayamadık ve bu, maçın geneline yansıdı. Bu yüzden kaybettik." diye konuştu.