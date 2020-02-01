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'dan açıklaması

ve başantrenörü , 'in Türk statüsüne geçerek A Milli Takım'da forma giyme kararı almasını yorumladı.

AA Basketbol
Giriş Tarihi: 1.2.2020 18:23 Güncelleme Tarihi: 1.2.2020 18:24 ABONE OL
Ufuk Sarıca'dan Shane Larkin açıklaması

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, Türk statüsüne geçerek ay-yıldızlı formayı giyeceğini açıklayan Shane Larkin'in, Scottie Wilbekin'le birlikte kadroda olacağını kaydetti.

Sarıca, ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka'nın galibiyetiyle sonuçlanan Frutti Extra Bursaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, Anadolu Efes'in ABD'li yıldızı Shane Larkin'i A Milli Takım'da oynama kararı nedeniyle tebrik etti.

Shane Larkin'in iyi bir oyuncu olduğunu kaydeden Sarıca, "Biz de ona önemli bir mertebe veriyoruz. Hem Türk oyuncu (statüsünde) olduğu için avantaj elde ediyor hem de milli takım forması giyecek. İnşallah o dönemde bizimle olacak. Scottie (Wilbekin) de Larkin'le beraber bizimle olacak. İnşallah o da aynı performansını milli takım forması altında gösterir." ifadelerini kullandı.

Frutti Extra Bursaspor maçına da değinen Sarıca, müsabakaya iyi başladıklarını ancak ikinci devre rakiplerinin kapanması sonrası dış atışlarda etkili olamadıklarını söyledi. Sarıca, uzun oyuncuları Semih Erden ile genç isimler Görkem Doğan ve Adem Bona'nın da sakatlıklarının olduğunu belirterek, "Sonuçta kazanmak önemliydi. Son bölümde hata yapmadık. Yarın dinlenip, önümüzdeki haftanın hazırlıklarına başlayacağız." şeklinde konuştu.

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Ufuk Sarıca'dan Shane Larkin açıklaması
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