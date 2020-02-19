BUGÜN NELER OLDU

THY Euroleague'de 25. hafta heyecanı yarın ve 21 Şubat Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Geçtiğimiz hafta liglerdeki kupa maçlarından dolayı oynanmamıştı. Haftanın açılış müsabakasında Zenit Saint Petersburg, sahasında ALBA Berlin ile karşılaşacak. Bu hafta Fenerbahçe, İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk edecek. Lider Anadolu Efes de Almanya deplasmanında Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Hafta Valencia Basket ile Maccabi Tel Aviv takımları arasında oynanacak mücadele ile sona erecek.THY Euroleague'de haftanın programı şöyle:20.00 Zenit Saint Petersburg - ALBA Berlin20.15 Olympiakos - Asvel Lyon-Villeurbanne20.45 Fenerbahçe Beko - Real Madrid22.45 AX Armani Exchange Milano - Khimki Moskova23.00 Baskonia Vitoria-Gasteiz - Zalgiris Kaunas21.00 Kızılyıldız - CSKA Moskova22.30 Bayern Münih - Anadolu Efes22.30 Panathinaikos - FC Barcelona23.00 Valencia Basket - Maccabi FOX Tel Aviv